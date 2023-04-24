　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

補教名師挹注新資金危校翻身　興華高中迎來全台首座挑高16公尺球場

▲▼ 興華高中全台第一座挑高16公尺光電風雨球場落黃敏惠市長剪綵祝賀 。（圖／嘉義市政府提供）

▲興華高中全台第一座挑高16公尺光電風雨球場落黃敏惠市長剪綵祝賀 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市私立興華高級中學於今(24)日舉行新舊任董事交接典禮，同時為耗資近6千萬、全台高中間第一座挑高達16公尺高的「興華中學光電風雨球場」舉辦落成啟用剪綵，典禮邀請嘉義市長黃敏惠等貴賓一同參與見證，隆重熱鬧。黃敏惠市長感謝新任王崇旭董事在重要時刻為了教育付出、承擔重責，並祝福突顯永續特質的光電風雨球場啟用後嘉惠師生，讓學生能在更優質環境下安心運動。

▲▼ 興華高中全台第一座挑高16公尺光電風雨球場落黃敏惠市長剪綵祝賀 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，興華中學是一所辦學認真、富特色且學生積極向學的學校，感謝興華中學的新舊董事看到教育的重要，積極辦學、投資教育。敬佩王崇旭董事長在艱困的時刻挺身而出，全力挹助校務營運準備金，讓學校能更從容面對未來挑戰，也讓這所有有良好體質、認真學生的學校能更全面的發展。今日參與典禮，不僅是見證新舊董事交接，也是表達對興華全力辦學的支持，期待新任董事在前人努力奠定的基礎上持續努力，為教育帶來更多精采。

黃敏惠也讚賞今日剪綵啟用的興華中學光電風雨球場不僅創下全國第一，是全台高中裡第一座高達16公尺的風雨球場，也結合光電象徵著校園永續概念的深植，風雨球場就座落在百年林鐵軌道旁，更是突顯興華中學不斷優化校園軟硬體的精神。祝福這所富有特色的學校，能在眾人的努力之下，邁向更好的未來。

▲▼ 興華高中全台第一座挑高16公尺光電風雨球場落黃敏惠市長剪綵祝賀 。（圖／嘉義市政府提供）

興華中學校方表示，興華中學於112年2月，因少子化衝擊導致財務一時失衡，被教育部列為專案輔導學校。董事會得知此訊息後，除立即籌措資金挹注學校外，也積極尋求外部資源合作，以期徹底改善學校財務結構。感謝董事長王崇旭以全力支持永續辦學，除了挹助資金幫助學校負債清零，也提供充足的校務營運準備金，讓學校財務緊張狀況，完全獲得改善，學校亦將儘速提報教育部，解除專案輔導學校身份。

▲▼ 興華高中全台第一座挑高16公尺光電風雨球場落黃敏惠市長剪綵祝賀 。（圖／嘉義市政府提供）

興華中學校方也感謝新翠科技有限公司以愛護興華中學之心，承接此一非營利、公益的光電風雨球場建造案，耗資6千萬承攬興華中學光電風雨球場，並嚴格監督施工品質，突顯興華中學重視學生權益、嘉惠全校師生的辦學特色。期待有好的硬體設備，並結合王崇旭董事長創辦的 「王宇化學」、「錦田雲端科技」、「旭文日本語學院」及「台越教育」等教育機構的豐沛資源，推動「數位資源科技整合」、「提升外語鏈結國際」等課程，以優質學習環境，成就每個孩子未來。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
文彬逝世親妹首發聲！　手寫信曝光粉絲看哭
快訊／新冠要降級了！指揮中心明召開記者會說明
明中南部有大雨！入夜雨彈轟半個台灣
快訊／國防部公布「中共航母山東號」空拍照　距鵝鑾鼻120浬
太扯！三寶女騎士衝平交道「攔停太魯閣」　最重罰9萬+吊照
快訊／嘉義3死慘劇解剖結果曝　一刀割喉奪兒命...父墜樓斷頸
出現4公里「牡蠣海岸」！　保鮮期有限快來撿

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

假冒電信客服詐騙　大武警即時攔阻免於受騙

補教名師挹注新資金危校翻身　興華高中迎來全台首座挑高16公尺球場

近5年詐騙逾200億！花蓮警Q版防詐宣導　曝詐騙手法教防詐

南消七大隊訪視轄內大型醫院　宣導院方內部施工防災觀念

竹市府強化公私協力助街友　更完善照顧體系

失聯移工積欠醫藥費　醫院找越南辦事處幫忙…對方竟冷回這句

中央大學與日本筑波大學締結姊妹校　致力兩校合作及學生交流

桃園表揚372名模範勞工　張善政：持續推動「勞工五夠力」政策

桃園議員要官員舉起15公斤重啞鈴　她期體育局重視運動平權

失聯移工欠百萬醫藥費險淪人球　移民署、南投縣府伸援手

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

67歲周潤發「賭神→跑步王」！　約吳君如爬山...她笑喊：好緊張

廁所練舞「只有我不會？」　肢體不協調跳起來笨笨的

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

國寶雕刻家朱銘辭世享壽85歲　投身藝術70年《太極》成絕響

誤信投資詐騙2800萬飛了！　退休會計師堅持再匯478萬

假冒電信客服詐騙　大武警即時攔阻免於受騙

補教名師挹注新資金危校翻身　興華高中迎來全台首座挑高16公尺球場

近5年詐騙逾200億！花蓮警Q版防詐宣導　曝詐騙手法教防詐

南消七大隊訪視轄內大型醫院　宣導院方內部施工防災觀念

竹市府強化公私協力助街友　更完善照顧體系

失聯移工積欠醫藥費　醫院找越南辦事處幫忙…對方竟冷回這句

中央大學與日本筑波大學締結姊妹校　致力兩校合作及學生交流

桃園表揚372名模範勞工　張善政：持續推動「勞工五夠力」政策

桃園議員要官員舉起15公斤重啞鈴　她期體育局重視運動平權

失聯移工欠百萬醫藥費險淪人球　移民署、南投縣府伸援手

《牛車來去》最終回累積90萬觀看人次！　演員公認「最想對戲」演員竟是他

李多慧5月1日來台！完整班表公布　要配上「勝利妖精」封號

落選從「0」出發　李超升一軍好開心「在房間小碎步」

癌末「含淚送養24貓」剩一隻找家　媽收滿滿關心感動：謝謝大家

母親節蛋糕戰！85度C、台中福華搶推造型蛋糕　長榮買1捐1做公益

開車「誤綁架」鹿寶寶　趕緊送回發現地才發現媽媽等好久了

「福壽100%純芥花油」出包！驗出「反式脂肪」標示不實

英25歲女走路回家　性侵男「全程緊跟」拖走她！最後畫面令人發毛

6連霸議員送近萬顆雞蛋！結頭菜、白米一併給　領取條件看這裡

文秀雅痛失文彬首發聲！　「連哥哥的份努力活下去」承諾：不會再哭了

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

地方熱門新聞

最大太陽光電島啟用　強力助攻能源轉型

溜滑梯沙坑插樹枝　路人嚇：暗殺公園？

120輛哈雷接駕大甲媽！超狂車隊曝光

高雄楠梓深夜傳爆炸聲！民眾嚇喊：驚死人

大甲媽跨濁水溪　晚間駐駕西螺福興宮

中和佳和公園地下停車場　4／27起免費試停

快訊／左營無預警停電！523戶受影響

15萬信眾相隨　19:30鑾轎進西螺

桃園市議員期體育局　重視運動平權

失聯移工欠醫藥費　越南辦事處冷漠回應

女山友登大凍山滑倒小腿骨折　10人救援送醫

新北深坑萬福公園賞桐覓徑

大甲地瓜球被發現漲價「19粒→14粒」

黑絲OL過斑馬線險遭撞！超扯影片曝

更多熱門

相關新聞

又見2私校被列專輔名單　私校工會：未來4年估至少50私中退場

又見2私校被列專輔名單　私校工會：未來4年估至少50私中退場

教育部退場審議會今（17日）審議通過，彰化大慶商工、嘉義興華高中等二私校因財務顯著惡化被公告為專輔學校，全國私校工會指出，這再次凸顯私中辦學普遍陷入困境問題，若政策未調整，未來將有大量私中退場，衝擊偏鄉及技職教育，預估未來四年將有至少50私中退場，呼籲各私校及早因應，建議循蘭陽技術學院和協志工商退場模式，及早規劃主動停招及停辦。

又有2私校撐不住列專輔名單！教部：2年未改善就關校

又有2私校撐不住列專輔名單！教部：2年未改善就關校

簡明仁用岳母之名捐贈永慶高中光電風雨球場

簡明仁用岳母之名捐贈永慶高中光電風雨球場

化學名師教洗衣　洗劑量要精準

化學名師教洗衣　洗劑量要精準

酒駕任高中校長　胡文生爭議不斷

酒駕任高中校長　胡文生爭議不斷

關鍵字：

興華高中王宇光電風雨球場王崇旭

讀者迴響

熱門新聞

《嗨！營業中》無預警爆集體請辭

台中潑湯女出血　就醫診斷為「先兆性流產」

AV傳奇女優回歸！　神之乳暴動

Jennie「無罩戰服」一舉手辣噴鼻血

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

台中潑湯女先兆性流產　婦產科醫師說話了

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

焦糖汪養出夢幻毛色　仙氣帥暈千人

摩鐵狂歡5hrs！金毛男曝「魚訊花錢叫來的」

遭老婆婚變　鄭浩南「現身麵攤」近照網看呆

高雄3國小「全校不足40生」確定掰了！

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

愛吃「國民早餐」！男大生4個月後慘洗腎　致病關鍵曝

林襄流量失靈丟代言！　李多慧一來台廠商態度秒變

更多

最夯影音

更多
2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂
老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面