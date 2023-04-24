補教名師挹注新資金危校翻身　興華高中迎來全台首座挑高16公尺球場

▲興華高中全台第一座挑高16公尺光電風雨球場落黃敏惠市長剪綵祝賀 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市私立興華高級中學於今(24)日舉行新舊任董事交接典禮，同時為耗資近6千萬、全台高中間第一座挑高達16公尺高的「興華中學光電風雨球場」舉辦落成啟用剪綵，典禮邀請嘉義市長黃敏惠等貴賓一同參與見證，隆重熱鬧。黃敏惠市長感謝新任王崇旭董事在重要時刻為了教育付出、承擔重責，並祝福突顯永續特質的光電風雨球場啟用後嘉惠師生，讓學生能在更優質環境下安心運動。

黃敏惠表示，興華中學是一所辦學認真、富特色且學生積極向學的學校，感謝興華中學的新舊董事看到教育的重要，積極辦學、投資教育。敬佩王崇旭董事長在艱困的時刻挺身而出，全力挹助校務營運準備金，讓學校能更從容面對未來挑戰，也讓這所有有良好體質、認真學生的學校能更全面的發展。今日參與典禮，不僅是見證新舊董事交接，也是表達對興華全力辦學的支持，期待新任董事在前人努力奠定的基礎上持續努力，為教育帶來更多精采。

黃敏惠也讚賞今日剪綵啟用的興華中學光電風雨球場不僅創下全國第一，是全台高中裡第一座高達16公尺的風雨球場，也結合光電象徵著校園永續概念的深植，風雨球場就座落在百年林鐵軌道旁，更是突顯興華中學不斷優化校園軟硬體的精神。祝福這所富有特色的學校，能在眾人的努力之下，邁向更好的未來。

興華中學校方表示，興華中學於112年2月，因少子化衝擊導致財務一時失衡，被教育部列為專案輔導學校。董事會得知此訊息後，除立即籌措資金挹注學校外，也積極尋求外部資源合作，以期徹底改善學校財務結構。感謝董事長王崇旭以全力支持永續辦學，除了挹助資金幫助學校負債清零，也提供充足的校務營運準備金，讓學校財務緊張狀況，完全獲得改善，學校亦將儘速提報教育部，解除專案輔導學校身份。

興華中學校方也感謝新翠科技有限公司以愛護興華中學之心，承接此一非營利、公益的光電風雨球場建造案，耗資6千萬承攬興華中學光電風雨球場，並嚴格監督施工品質，突顯興華中學重視學生權益、嘉惠全校師生的辦學特色。期待有好的硬體設備，並結合王崇旭董事長創辦的 「王宇化學」、「錦田雲端科技」、「旭文日本語學院」及「台越教育」等教育機構的豐沛資源，推動「數位資源科技整合」、「提升外語鏈結國際」等課程，以優質學習環境，成就每個孩子未來。