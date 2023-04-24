達美樂「披薩便當」限時下殺99元！連續5天全台限量1萬盒

▲達美樂「披薩美式便當」限時限量優惠99元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

達美樂日前開賣「披薩便當」，以全新餐盒概念推出「MyBOX」1款主食搭配2種副食，CP值超高，一推出就受到矚目！如今更在4/24~4/28連續5天，推出99元優惠活動，總計近1萬套，限時限量開吃。

▲達美樂披薩便當「MyBOX」限時優惠。（圖／業者提供）



達美樂推出「MyBOX」美式餐盒原價129元起，1款主食搭配2款副食。主餐提供6款超人氣披薩口味任選，包括道地美國、夏威夷、海鮮、加州BBQ雞肉、超級豪華、超級墨西哥；也可選擇達美樂獨有披薩捲餅，像是美式起司、壽喜燒牛柳、超級墨西哥。每盒可搭配2種副食或甜點，包括蒜香起司球、香烤雞條、蝴蝶酥、香烤薯球、焗烤蔬菜盅，一盒飽足感十足。

▲4/24~4/28連續5天，推出99元限時限量優惠。（圖／業者提供）



如今除了延續大方送出5000盒試吃活動，更在4/24~4/28連續5天，推出99元限時限量優惠！期間每天下午4點前，透過達美樂官方臉書粉絲頁網路活動的訂餐連結，就可搶訂99元的My BOX，每日限量1,850盒，總計5天提供近1萬套。

另外，人氣品牌必勝客推出限量5000個「愛心海味比薩」，集結4款海鮮像是魷魚、干貝等，再搭配4重罪惡起司。還有神還原日本天王最愛京都西京燒料理的「西京燒職人鮭魚比薩」，嚴選生食級挪威鮭魚、野生鯖魚以清酒與白味噌醃製，霸氣鋪在比薩上頭，每一口都能吃到大塊鮮甜魚肉，再搭配日式玉子燒、香濃煙燻莫札瑞拉起司，打造豐富口感。

▲必勝客新品限量開賣。（圖／業者提供）