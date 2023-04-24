欣賞不同生態景觀　「夜探三仙台」5／1開跑

▲夜探三仙台活動5/1起開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

交通部觀光局東部海岸國家景區管理處(下稱本處)所轄三仙台遊憩區內有特殊地質景觀、豐富多樣動植物生態、美麗無光害星空及浪漫礫石灘，為讓遊客欣賞三仙台白天與夜間不同生態景觀，該處成功海洋環境教室訂於5月1日起開辦「夜探三仙台」環教課程活動。



位於台東成功鎮東北方的三仙台，沿岸地質屬於都巒山集塊岩，造就許多特殊景觀，是一所戶外天然教室，岸際礫石灘於星空璀璨相伴下宛如交響樂團盡情譜出完美樂章，區內尚有非常珍貴且多樣性的海濱植物，如白水木、台灣海棗、安旱草等等。此外，三仙台也是海洋性鳥類最佳的棲息場所，礁岩之間常有岩鷺、東方環頸鴴、黃足鷸出沒，夏天更常見燕鷗類棲息。





「夜探三仙台」活動規劃行程包括愜意路線及客製化生態觀察路線，因去年9月18日台東大地震，八拱橋目前仍封橋檢修中，故今年活動路線不過島，主要於三仙台遊憩區內基翬自行車道欣賞東海岸特殊地形景觀，暗空探索觀星、聽濤及觀察動植物，活動全程均安排專業環教老師帶領解說。



活動期間自5月1日至10月31日止，每晚6時30分集合，遊程約1至2小時，即日起受理報名。為方便遊客行程規劃安排，活動前15天可預約報名，受理報名期限為活動3天前晚間12時止，不接受現場報名，路線為10人成團，每團10人為限，每日出團以3團為上限。