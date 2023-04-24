施工機具自主管理標章　台東規劃輔導超過百家業者取得

▲台東縣規劃輔導超過百家業者取得施工機具自主管理標章。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為有效管制施工機具及維護空氣品質，並強化台東縣營建工程施工機具自主管理，台東縣環保局規劃112年度將輔導超過100處承諾參加的營建工程業者取得標章，以督促營建業主或施工機具所有者落實定期維修保養作業，降低施工機具對台東環境造成的污染。

台東縣政府表示，施工機具容易產生黑煙及相關污染物質，世界衛生組織(WHO)更將柴油廢氣列為致癌物質，因此，台東縣積極輔導營建業者或施工機具所有者取得施工機具自主管理標章，以確保引擎及排氣系統處於良好狀態，減少施工機具在使用過程中所產生的空氣污染。

環保局表示，今年度預計將推動超過100處營建工程業者或施工機具所有者取得施工機具自主管理標章，並安排相關人員協助進行檢測，若儀器檢測結果不透光率低於1.0m-1以下，則核發具1年有效期限的優級自主管理標章。

依據行政院環境保護署資料顯示，施工機具落實噴油嘴、噴射泵浦、渦輪增壓與柴油引擎維修保養作業，黑煙改善率約達28%至41%之間，加裝濾煙器可改善黑煙約80%；若施工機具已屆汰換年限、機具條件不適合加裝濾煙器或無法藉由維修保養符合排放標準者，應評估辦理汰舊換新，避免產生廢氣影響空氣品質。