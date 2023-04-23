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台東達仁鄉土坂村集會所活動中心　今舉行動土儀式

▲達仁鄉土坂村集會所活動中心今開工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲達仁鄉土坂村集會所活動中心今開工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣達仁鄉土坂村原有集會所活動中心老舊不敷使用，歷經多次天災結構堪虞，為了讓村民擁有更安全、舒適的公共空間，台東縣政府協助爭取前瞻及花東基金等經費，公所自籌部分款項，經費約2,400萬元新建「達仁鄉土坂村集會所活動中心」，23日舉行動土儀式。

縣長饒慶鈴表示，地方辦公廳舍及活動中心是重要洽公場所及社交空間，為確保縣民使用安全，縣府爭取經費改善，依照建築物結構老舊程度，實施耐震能力評估、補強或拆除重建，像是已著手新建的新化村活動中心、鹿野鄉瑞源及瑞隆村聯合活動中心、完成東河鄉公所耐震補強、池上大坡村活動中心的補強工程進行中等。

▲達仁鄉土坂村集會所活動中心今開工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

民政處指出，原有的土坂村集會所活動中心於民國72年興建，迄今逾40年，遭逢多次天災侵襲，建物整體龜裂、漏水等毀壞狀況，結構安全堪慮，加上建物內部空間狹小、動線不良，總工程經費約需2,400萬元，主要作為村落居民舉辦活動場地、文健站及村辦公室使用，面積約400平方公尺，為鋼筋混凝土3層樓建物，預計一樓設舞台活動及會議空間、簡易廚房、儲藏室及無障礙廁所；二樓為村辦公室、部落教室及會議室；三樓則為儲藏功能。

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