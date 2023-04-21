情人節甜喊「我愛妳」！嘉義夫狠殺妻兒　她死前PO文求救：放了我

記者翁伊森、蔡怡萍／嘉義報導

嘉義水上鄉21日清晨驚傳一起人倫悲劇！一名父親持刀殺害妻子及年僅7歲、10歲的兒子後自戕，一家四口倒臥血泊之中，其中3人明顯死亡，僅剩7歲兒子仍有生命跡象搶救中。而狠心下手的男子曾於七夕情人節，在臉書貼出一大束玫瑰花，對妻子浪漫示愛「老婆我愛妳」，怎料如今卻親手狠殺妻兒再輕生釀3死。

▲男子2年前的情人節曾發文對妻子示愛。（圖／翻攝當事人臉書）



據附近鄰居表示，男子早就懷疑妻子外遇，21日凌晨在隔壁工作室工作到半夜準備回家，又發現門窗被妻子鎖住，讓他有家歸不得，氣得爬梯進到家中後，與妻子發生爭執，可能一氣之下痛下殺手，接著持刀自傷後，又跳樓身亡，警方獲報到場，僅剩7歲的小兒子尚有氣息，其餘3人明顯死亡。

而手刃愛妻與一雙幼子的男子，臉書封面不僅放著和妻子貼臉自拍的照片，妻子臉上洋溢著幸福的笑容；2年前的七夕情人節，男子發文表示「這束花讓老婆等了十年，遲來的花，遲來的浪漫」，向妻子喊話「老婆我愛妳」，一雙幼子的生活照也看得出相當活潑可愛，但近年男子臉書已鮮少再有發文。

▲遭丈夫殺害的妻子20小時前曾抒發心情。（圖／翻攝當事人IG）



此外，妻子的臉書雖1個月前都還有更新，但卻不見任何丈夫的照片，20小時前並在IG的限時動態寫下「能不能放過我，放了我，痛到無法再癒合的傷口，傷了我卻還說捨不得」，疑似正在面對難以化解的問題，但憾事的詳細發生原因仍有待調查釐清。