活潑好學又乖巧…嘉義小兄弟天人永隔　音樂夢獨留他1人完成

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義水上鄉21日清晨驚傳吳姓男子持刀殺害妻兒後自戕，警方獲報到場，其中3人明顯死亡，僅剩7歲小兒子重傷存活，開刀後仍在加護病房觀察中。學校校長透露，2名男童在校表現優異，都為管弦樂隊成員，對不同活動富有學習熱情，沒想到竟發生憾事。

▲嘉義水上發生人倫命案，夫妻、大兒子身亡，小兒子重傷救治中。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



校長表示，今早2名男童未到校，導師們打電話、LINE通知家長卻都沒有回應，接近早上10時，教育局才告知，吳家發生意外，兩名導師接獲消息後泣不成聲、無法接受。

校長透露，2名學童表現優異、乖巧，皆為管弦樂隊成員，10歲吳童主動熱心，是老師的小幫手，放學都會主動整理倒垃圾，聰明、喜歡學習，除了音樂外也參加了高爾夫球、射箭等社團；7歲吳童則是活潑可愛，對小提琴情有獨鍾，熱愛音樂，班上成績名列前茅，如今卻天人永隔。

▲2名男童就讀之國小校長。



校長提到，17日男童父母有吵架、家暴情形，母親甚至向導師要求，因爸爸情緒不穩定，先不要讓他接孩子。不過昨日是由媽媽帶大兒子、爸爸帶小兒子上學，一家四口一如既往有說有笑的抵達學校，看不出有任何異狀，怎料今天卻發生悲劇。

此外，未來學校會針對全校學生、男童班上同學進行生命教育宣導，並辦理相關講座、輔導，同時提醒導師，只要得知學童家庭有狀況的話，須提高警覺；針對7歲男童，校長強調，重建輔導之路會很漫長，同學們也合力寫祝福卡片，期盼吳童早日康復。