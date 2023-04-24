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大陸 大陸焦點 特派現場

劉畊宏、瘋狂小楊哥都被官方點名！　涉虛假廣告及質量問題等

▲▼劉畊宏直播爆哭，揭婉拒上節目原因。（圖／翻攝自微博／劉畊宏willliu）

▲劉畊宏被點名。（示意圖／翻攝自微博／劉畊宏willliu）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一份分析消費者對直播電商情緒的報告發現，瘋狂小楊哥、李佳琦、劉畊宏、羅永浩、辛巴這5名主播的相關輿情佔比超過九成。報告分析稱，瘋狂小楊哥和李佳琦的虛假宣傳輿情相對突出，劉畊宏、羅永浩和辛巴的產品質量輿情則更突出。

據《北京日報》報導，4月24日，消費者網、對外經濟貿易大學消費者保護法研究中心、北京陽光消費大數據研究院等機構發布《直播帶貨消費維權輿情分析報告》。

對於哪些主播直播帶貨「問題」多？在此次報告研究的14名主播直播帶貨消費維權輿情數據中，涉及瘋狂小楊哥的維權輿情最多，佔比達29.27%；其次是李佳琦，佔比28.49%；劉畊宏排第三，佔比15.01%。總體而言，瘋狂小楊哥、李佳琦和劉畊宏3名主播的直播帶貨消費維權輿情占到七成多。這說明頭部主播的維權輿情與其帶貨銷售量和個人影響力基本保持一致。

匯總分析有關主播帶貨維權輿情數據發現，瘋狂小楊哥、李佳琦、劉畊宏、羅永浩、辛巴這5位主播的維權輿情占到本次採集主播輿情的90.97%。反映的問題主要涉及虛假宣傳、產品質量、價格誤導、發貨問題、退換貨和不文明帶貨等方面。

其中，瘋狂小楊哥和李佳琦的虛假宣傳輿情相對更突出，劉畊宏、羅永浩和辛巴的產品質量輿情則更突出，李佳琦和羅永浩的價格誤導輿情更為突出，李佳琦和辛巴的發貨問題輿情較為突出，李佳琦的退換貨輿情較為突出，瘋狂小楊哥、羅永浩、辛巴的不文明帶貨輿情較為突出。

報告建議，對直播間實行分級分類管理，對於粉絲量大、影響力大的主播，因其社會關切度高、出現違法行為的危害後果大，建議重點監管；對於供貨不穩定、品質風險較大、被投訴多的直播間，可針對不同違法傾向、違法階段和違法程度，建立完善針對市場違法苗頭性問題的提醒告誡制度，進行階梯式監管。其次，對風險營銷行為採取限制流量、彈窗提示、違規警示、暫停直播等措施，對直播間內連結、QR Code進行資訊安全適時管理。對違規直播間及主播予以警告、封停、聯合懲戒、列入黑名單等處理。

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