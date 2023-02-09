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一生必看的電影！《悲情城市》劇照書200張幕前幕後畫面首曝光

▲▼新經典文化發行《悲情城市》劇照書珍藏版，讓影迷收藏侯氏美學。（圖／新經典文化）

▲新經典文化發行《悲情城市》劇照書珍藏版，讓影迷收藏侯氏美學。（圖／新經典文化）

記者林育綾／台北報導

33年前侯孝賢拍攝《悲情城市》，觸碰過去沒人敢談的228歷史，如今電影排除萬難重新修復上映4K數位版，被稱為「台灣人一生必看的電影」。新經典文化也出版33周年珍藏版劇照書，大開本全彩印刷，200張幕前幕後照片首度公開，讓讀者感受並收藏侯孝賢的鏡頭美學。

《悲情城市》在33年前碰觸了過去沒人敢談的228歷史，本身就充滿爭議與話題，加上是首部華語電影摘下威尼斯金獅獎，讓國片得以被全世界看見；而33年後，侯孝賢早已是國際影壇大師，電影語言影響了無數人，《悲情城市》的每個畫面不再只是禁忌的衝擊，更有了獨特的敘事美學地位。

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今年電影排除萬難重新修復上映的，新經典文化也推出收錄超過200張劇照、工作照的攝影書，邀請金獎美術設計師黃子欽以紙上策展的方式，呈現電影之外的更多故事，讓全球影迷都能收藏這部「台灣人一生必看的電影」，致敬侯孝賢與電影團隊在技術物資相對有限的年代，就用侯氏美學風格超越侷限，為台灣留下珍貴的影像歷史。

劇照書除了有精彩畫面，更收錄原先被安排要出演電影裡的「林老師」、雲門舞集創辦人林懷民當年觀看《悲情城市》後感動不已所寫的推薦專文，還邀請國家電影館董事長藍祖蔚用文字重現《悲情城市》在威尼斯獲獎那一刻的精彩歷史。

林懷民提到，「這部影片最驚動人的不是228的題材，而是侯孝賢深沉的人文觀照，對生存的艱難與生命無常所抱持的悲憫胸懷。很多電影觀賞時讓人無限激動，不久便隨風而逝。《悲情城市》經得起細讀細嚼，令人反思低迴，無法忘懷。」

《悲情城市 經典劇照書（33週年珍藏版）》特別選用進口紙張、大開本（21x27.5cm）全彩印刷，將於2/22上市。

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