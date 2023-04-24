【廣編】鳳棲梧桐　「統創翼」綻放新東方建築光芒

▲李天鐸新作品以木格柵質感建材，描繪出東方屋簷感覺，讓陽光穿過曲線空間，光影變化創造室內不同韻味，即使身在高樓，也能享有過去在一樓空間能享受的趣味。

圖、文／統創建設提供

台北市中心空總園區第一排基地，堪稱房地產市場最稀有的資產，在統創建設二十多年不懈努力下，成功整合出三面臨路的完美基地，並由建築大師李天鐸以現代設計手法，展現「鳳凰鳴矣，於彼高岡．梧桐生矣，於彼朝陽．」的新東方建築意象，打造這座城市核心最頂級住宅。

「這棟位在空總第一排的新建築，與統創建設總部大樓「龍騰」，其實是有著美麗愛情故事的一組建築。」李天鐸透露，「龍騰」大樓是統創建設的總部，當時設計題目是「傳承」，讓這棟建築可以當成傳家之寶。

李天鐸表示，造型具有時代性，好的建築要能具備經典的代表性，位在空總園區第一排的新作品就展現了建築的新東方主義，他說明：「我們身為東方人，要做出自己的東西，雖然大家都愛LV與愛馬仕，但有機會就該以我們擅長的事情，做出一樣能讓全世界喜愛的東西，不只是模仿西方元素，而是以東方文化的角度來做這件事情。」

這棟建築透過折角造型表現動態感，當人由基座往上看時，建築立面與側面的弧線也會有律動感，並以簡潔的曲線與立面建構整體感，同時展現柔美姿態。

「以現代設計手法，表達出古典美感，我很滿意！」李天鐸對新作品散發的建築語彙，發自內心肯定。

回顧多年來「龍騰」與「統創翼」兩度與統創建設合作歷程，李天鐸觀察到這家公司的領導者熱愛建築，這兩棟建築基地從當年的愛情浪漫禮物，衍生為影響城市長遠景觀的事業，過程無比奇妙、成果十分可觀。

談到與統創建設領導者的交流過程時，李天鐸覺得彼此互動溝通非常順暢，他提出的意見，對方都會認真聆聽與思考，所以他早就把這家建設公司老闆當成老朋友，「該說什麼就說什麼，然後在設計上加倍努力達成！」

位在空總園區第一排的作品，展現宛若鳳凰展翼的文化意象，更讓建築新東方主義綻放光芒，就是他努力超過十年的設計成果，以最擅長的東方文化元素，做出能讓全世界喜愛的建築，勢必全球矚目。

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