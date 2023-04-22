五月花極上紙花樹、萌萌Za三麗鷗聯名　狂吸ETtoday春日趴打卡人潮

▲ETtoday好朋友春日趴五月花極上紙花樹及Za超萌三麗鷗狂吸民眾打卡人氣。(圖／ETtoday)

記者林璟倩／台北報導

ETtoday好朋友春日趴今(4/22)於台北空總C-LAB登場，眾多攤位好玩、好吃又可以拿好禮，還有超強卡司輪番獻唱，吸引大量人潮湧入共襄盛舉。五月花特別設置「春日趴玻璃屋-極上藝廊」讓民眾體驗「衛生紙界天花板」的魅力；Za也在現場設置超萌三麗鷗背板搭配打卡送好禮活動，宣傳開架隔離霸主「Za美白防曬隔離家族」及「Za煥亮美肌聯名限定禮盒」，狂吸活動打卡人潮。

美歪！五月花極上紙花樹狂吸民眾打卡 花式體驗衛生紙極柔極韌魅力

▲超越衛生紙實用功能的藝術作品「五月花極上紙花樹」狂吸民眾目光搶打卡。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

衛生紙可以玩出藝術？五月花特別在ETtoday好朋友春日趴現場設置「絕美玻璃屋－極上藝廊」，精心以衛生紙打造「五月花極上紙花樹」狂吸民眾目光，紛紛打卡上傳FB、IG分享五月花極上衛生紙超越想像的藝術作品，而且打卡也可以把一整包衛生紙帶回家，非常實用。

▲家長帶著小朋友一起在美美的極上紙花樹拍下漂亮照片，打卡上傳還可兌換實用的衛生紙好禮。

▲現場有專業老師教大家摺漂亮紙花，小朋友說衛生紙摸起來真的好軟。

現場民眾可自由參與學習用極上衛生紙摺出漂亮的衛生紙花，實際體驗極上衛生紙的柔韌質感，讓衛生紙除了實用功能也可以很有趣，在專業老師細心的指導下，完成一朵完整衛生紙花的小朋友開心說：「摸起來好軟，很特別的花」，家長也說：「極上衛生紙真的很軟，觸感和家裡正在用的衛生紙完全不一樣」，也有人說：「紙花樹很漂亮、很特別」。

▲五月花「極上驚喜互動牆」抽取衛生紙分享感受，有機會獲得驚喜花束。

此外，還有「極上驚喜互動牆」，隨機抽出一張「極上衛生紙」，感受其柔軟親膚和濕擦不易破的強韌柔實魅力之外，許多民眾幸運收到一整束衛生紙花又驚又喜，留下深刻印象。

夏日出遊底妝必入手Za！Za煥亮美肌聯名限定禮盒令人大呼：太萌太可愛了

▲▼超萌的Za及三麗鷗聯名背板，吸引愛美女孩大方打卡秀出自信。

隨著春夏天氣漸好，加上口罩解封，民眾出遊頻率增加，若有防曬需求及容貌焦慮困擾，交給Za準沒錯！「開架隔離美妝霸主」Za近期一口氣與三麗鷗的三個卡通明星大耳狗、雙子星、酷洛米聯名，推出「Za煥亮美肌聯名限定禮盒」，並於ETtoday好朋友春日趴現場設置超大萌萌背板，吸引民眾打卡拍照，還可獲得小ml數體驗瓶，讓許多愛美女孩們大方秀出信美。

▲Za攤位特別展示3款「Za煥亮美肌聯名限定禮盒」及4款升級版「Za美白隔離家族」。

此次，Za攤位特別展示3款「Za煥亮美肌聯名限定禮盒」及4款升級版「Za美白隔離家族」，讓大家出遊透過超強「偽素顏神器」維持防曬底妝超完美！「Za聯名三麗鷗限量美妝禮盒套組」內含限定版三麗鷗粉餅盒、無瑕柔焦控油粉餅以及兩款2023年全新升級的美白防曬霜（EX經典白）及美白隔離霜（透亮紫），一次滿足防曬及底妝需求，全面防禦紫外線。

▲Za超萌背板吸引民眾目光，紛紛主動打卡拍照。

尤其Za明星商品「偽素顏神器」是今夏必買的美妝品！2023大升級增加水潤感應成分，防曬力也從原本的SPF26 /33提升至SPF34/36，紫外線防禦力更持久，還可長效潤澤8小時，隔離＋校色＋保濕一支完成，媲美「行走的美肌濾鏡」，今年夏天持續勻透白，化身偽素顏美肌小姐姐。