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環球購物中心響應ETtoday好朋友春日趴　環保闖關遊戲狂吸人潮

▲▼好朋友春日趴 環球 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲環球購物中心與ETtoday好朋友春日趴合作設置攤位，以永續環保為主題提供民眾闖關抽扭蛋，眾多好禮吸引民眾試手氣。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

向來關注環境永續的Global Mall環球購物中心，今(4/22)世界地球日直接將平時大受好評的「未來永續小學堂」搬到ETtoday好朋友春日趴現場，透過下載APP結合小遊戲，陪伴雲友響應環保、建立永續生活概念，活動簡單好玩又有好康可以拿，吸引現場大量民眾排隊，擠爆好朋友春日趴現場。

▲▼好朋友春日趴 環球 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民眾至攤位挑戰投沙包闖關，區分可回收和不可回收的物品。

▲▼好朋友春日趴 環球 。（圖／記者屠惠剛攝）

為了響應世界地球日深化民眾永續觀念，環球購物中心與ETtoday好朋友春日趴合作，於活動現場舉辦永續教育體驗場，讓民眾透過遊戲學習環保知識。活動方式很簡單，只要先下載APP加入會員，就可以挑戰投沙包闖關，區分可回收和不可回收的物品，挑戰成功者即可參加扭蛋試手氣換取各種好禮。

▲▼好朋友春日趴 環球 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼簡單又好玩的遊戲，在家長陪伴下，小朋友輕鬆過關，同時學習環保教育。

▲▼好朋友春日趴 環球 。（圖／記者屠惠剛攝）

環球購物中心特別準備誠意十足的扭蛋好禮，包括健身房體驗券、威秀電影票、Global Mall線上購物折價券等，還有結合永續理念的實用環保餐具、收納小物等。好康活動吸引了許多民眾參與，現場氣氛熱鬧，不只有家長帶著小朋友一起參加挑戰投沙包，也有好朋友閨蜜相約響應，遊戲簡單好玩吸引路過民眾目光，現場一度大排長龍擠爆攤位。

▲▼好朋友春日趴 環球 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲環球購物中心於ETtoday好朋友春日趴設置攤位，吸引大量民眾參與，數度擠爆攤位。

事實上，環球購物中心長期透過實際行動積極響應ESG永續理念，目前有8家分店，包含注重親子互動的大型購物中心及板橋、南港車站店等以服務旅客為主的車站店。

環球購物中心持續推動永續生活，從商場本身做起，大量環保再生建材、設置寶特瓶回收機等，到推動綠色消費新模式，包括線上線下推綠色商品專區、提供多達14家行動支付為百貨界最多，並鼓勵使用APP服務，發送第一手消息給會員、電子禮券，甚至有火車、高鐵、捷運等三鐵的時刻表，多元功能成為永續生活神隊友。
環球購物中心也將商場打造為永續教育體驗場，小朋友可以體驗種菜、魚菜共生等知識；並與「玩轉學校」合作規畫親子專屬課程，用繪本和遊戲介紹永續知識跟認識環保材質等。希望透過這些行動，推廣永續生活的概念，讓民眾瞭解環保不需要做很大的改變，只要從生活中的小事情開始做起，發揮小小力量就能為地球盡一份心力。

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