被徐巧芯質疑詐領出席費　許淑華曝大會流程：當4年議員還不知程序？

▲許淑華出席2023台北母娘文化季祈福法會。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

將代表國民黨參選台北市第7選區（信義、南松山）立委的台北市議員徐巧芯，22日晚間公布民進黨對手台北市議員許淑華的相簿，並且質疑對方在週三市議會大會不到，有詐領出席費嫌疑。對此，許淑華23日痛批，徐巧芯當4年議員還不曉得議會程序，要檢舉就歡迎檢舉，自己會虛心接受。

國民黨主席朱立倫、徐巧芯等人23日上午9時30分到松山慈惠堂，出席2023台北母娘文化季祈福法會，值得一提的是，朱立倫、徐巧芯等人離開後，約於10時整由民進黨主席賴清德、許淑華等人到場，藍綠兩黨主席、競爭對手皆出席地方宗教盛事，但「王不見王」。

針對被徐巧芯質疑詐領出席費，揚言要到地檢署告發？許淑華於會前受訪時回應，「歡迎她去檢舉啊！我可以樂觀其成看這事情。」徐巧芯可能當了4年議員還搞不清楚議會程序，歡迎對方去檢舉，自己會虛心接受，也謝謝指教。

媒體追問，沒到議會大會簽到會有何種問題？許淑華指出，徐巧芯當了4年議會，不知道週三大會原則上是簽到，倘若對議事提案有想法可表達的話，再透過議會大會時進行表達；因為大會通常是下午2點開始，大家早上就會拿到下午議程，若對下午議案無意見，議員有很多事情要忙，包括到地方做服務。

許淑華強調，自己週三下午固定到宮廟做法律服務，週四晚上在服務處、週六到菜市場，一直以來都在地方服務，倘若徐巧芯要檢舉，也歡迎對方檢舉，「我會虛心接受」。