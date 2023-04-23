T1台啤洋將柯歐斯夜店外鬥毆　女友也助拳！3人社維法送辦

記者張君豪／台北報導

T1聯盟洋將、台灣啤酒熊隊的柯歐斯23日凌晨與女友在北市信印區酒店飲酒，卻與他人發生口角，雙方不歡而散後，又在店外狹路相逢，3人包含柯歐斯女友也加入戰局打成一團，警方獲報到場，雖然3人均不提告，但仍依觸犯社會秩序維護法移送裁處。

▲T1台啤洋將柯歐斯當街與他人鬥毆遭信義警方帶回。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

信義警方表示，今天凌晨4點30分，在信義區松壽路上夜店發生吵架糾紛，警方到場後區隔雙方避免衝突擴大，並在控制現場後將雙方3人帶回三張犁派出所調查。



柯歐斯來自美國籃壇，曾效力美國大學籃球聯盟NCAA，也曾打過NBA G League資歷，並曾在歐洲、美國、中亞打過多國職籃聯盟，來台前效力於菲律賓職籃PBA，今年3月台啤才在期限前簽下洋將柯歐斯，未料他竟因在夜店外鬧事遭警方帶回。

警方指出，雙方3人均為外籍人士，在夜店內飲酒時口角糾紛致心生不滿，最終演變為徒手相互攻擊狀況，因雙方均不提傷害告訴，全案依社會秩序維護法偵辦。警方呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通、合法解決問題，以免觸犯法網。

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