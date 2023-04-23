朱銘基金會悲痛聲明　持續推廣藝術教育「傳承精神種活在心田」　

記者楊惠琪／台北報導

享譽國際85歲的雕刻家朱銘，驚傳因久病纏身於家中輕生身亡。財團法人朱銘文教基金會晚間發布聲明表示，本會全體同仁以無比傷痛的心情，代表家屬，感謝海內外各界人士長年以來對朱銘先生與朱銘美術館的支持。





▲國寶級雕刻大師朱銘辭世。（圖／朱銘文教基金會提供）

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朱銘文教基金會在聲明中指出：「本會創辦人朱銘先生慟於 2023 年 4 月 22 日於台北辭世，享壽 85歲。本會全體同仁以無比傷痛的心情，代表家屬，感謝海內外各界人士長年以來對朱銘先生與朱銘美術館的支持。本會將持續秉持朱銘先生推廣藝術教育的精神，繼續深耕朱銘美術館—把藝術的種子，種活在您我的心田。」



在基金會提供生平介紹的文章中，引用創辦人朱銘的話：「成立美術館，是為了呈現藝術發展的過程；成立基金會是要讓美術館能永垂萬世。也是為了作品建設一個好歸宿，錢本是社會的，回歸社會叫圓滿。」

基金會指出，回顧朱銘老師的一生，歷經種種戲劇般的人生轉折，仍以旺盛的精力，使徒般的熱情，獻身修行於藝術之途。在他近七十年的藝術創作生涯中，「藝術即修行」是朱銘的美學體悟，也是他的人生信仰。這樣的朱銘，一生專注於創作，心有所擇，全力以赴，成就了備受景仰的大師典範。他的辭世令人發自內心不捨，並寄予無限的緬懷與追憶。







▲國寶級雕刻大師朱銘辭世。（圖／朱銘文教基金會提供）

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