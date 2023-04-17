　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉市國小新生登記送好禮　靜電式白板膜激發圖畫想像力及創造力

▲▼ 嘉市112學年度國小新生登記報到開跑 來嘉讀冊送獨嘉好禮 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉市112學年度國小新生登記報到送靜電式白板膜讓孩子們能隨時做筆記、圖畫創作，發揮無限想像力與創造力，減少紙張的浪費 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市4月14日及15日辦理112學年度國小一年級新生報到(登記)作業，市府教育處依戶政3月20日分發資料統計，112學年度設籍嘉義市適齡兒童新生人數為2,321人。新生入學通知單已於3月30日由各里幹事協助發送完成，提醒小一新生家長，如未收到入學通知單，也可直接備妥相關資料向學區學校辦理報到或登記作業。

▲▼ 嘉市112學年度國小新生登記報到開跑 來嘉讀冊送獨嘉好禮 。（圖／嘉義市政府提供）

教育處處長林立生表示，嘉義市用心打造幸福校園，孩子們來嘉都可以「fun心玩、fun便學」，今年特別為小一新生準備獨「嘉」迎新禮物—靜電式白板膜，不僅環保、無毒、不反光，板面跟背膠還可以重複使用，讓孩子們能隨時做筆記、圖畫創作，發揮無限想像力與創造力的同時又減少紙張的浪費，響應環境永續，學習更便利。

▲▼ 嘉市112學年度國小新生登記報到開跑 來嘉讀冊送獨嘉好禮 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市今年國小新生線上報到時間為4月14日上午9時至4月15日下午4時30分，為提供家長更便利的服務，提升便民性、資料即時性與行政減量等效益，嘉義市112學年度國小新生報到，賡續採線上報到為主，實體報到為輔的方式辦理。家長收到入學通知單後，可於期限內掃描通知單上的QR Code，或至「新生報到入口網」(網址：https://one.cy.edu.tw/new)，輸入新生相關資料，按照步驟進行報到及填寫基本資料和問卷提交學校後，就可以完成新生線上報到。鼓勵家長踴躍使用網路報到，減少到校等候時間；若無法使用網路報到，也可依通知單上實體報到時間，到校辦理報到程序。

教育處特別提醒，嘉義市112學年國小總量管制學校有興嘉、文雅、港坪、嘉大附小、精忠國小、志航國小及興安國小計7校，家長須備齊學區學校通知申請登記相關資料(入學登記單、戶口名簿正本及影本1份及順位審查證明文件等表件)，於登記日上傳資料，或親自至學區內學校辦理登記，最終會以校方公告之新生入學排序名單為準，提醒家長務必注意總量管制學校新生報到名單。若有任何新生入學疑問，家長可先電洽戶籍地學區學校詢問。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／新竹車禍大片血跡！　騎士「腿部扭曲」命危
奪命畫面曝！酒駕撞死晨運男　滑行百公尺才下車查看
一堆人口罩不敢脫！　他曝「北捷1現象」難改變
現場沒這人！關山嶺山拍到「神秘軍盔男」　4天後真相曝光
快訊／CBA打假球！　中國籃協怒罰2217萬
快訊／台男遊日搭觀光船　墜河死亡
八點檔男星轉行當警察！　狂出包下場慘
長榮拖機「A321撞破波音777班機」！　畫面曝光
快訊／全國首例！普發6千被領走　2嫌抓到了
快訊／羅友志爆曾出500萬喬退選　侯友宜回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

佳大世界企業工會與公司簽署團體協約　王鑫基肯定良好勞資關係

腸病毒高峰期將至　嘉義市長黃敏惠帶頭勤洗手

落實源頭污染減量　大型柴油車舊換新最高補助43萬元

嘉義市政府推動「舊城創新生」討論度高　112年再造補助400萬

112年全中運台東代表隊今授旗　饒慶鈴：挑戰超越昨天的自己

嘉市國小新生登記送好禮　靜電式白板膜激發圖畫想像力及創造力

嘉義市副市長陳淑惠4／16卸任　黃敏惠不捨仍祝福

颱風破壞！花蓮水產培育所重建開放　首日80親子體驗食魚教育

紙飛機很科學！不同造型不同玩法　達人：結合空氣動力與結構

默默為偏鄉醫療奉獻26年　慈院劉淳吟獲兒童醫療護理獎

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

兒在電梯口準備嚇馬麻！　浮誇呀～開門見別人尬死

孫女偷回國用破台語調戲嬤　她沒被認出還遭罵：肖欸喔

佳大世界企業工會與公司簽署團體協約　王鑫基肯定良好勞資關係

腸病毒高峰期將至　嘉義市長黃敏惠帶頭勤洗手

落實源頭污染減量　大型柴油車舊換新最高補助43萬元

嘉義市政府推動「舊城創新生」討論度高　112年再造補助400萬

112年全中運台東代表隊今授旗　饒慶鈴：挑戰超越昨天的自己

嘉市國小新生登記送好禮　靜電式白板膜激發圖畫想像力及創造力

嘉義市副市長陳淑惠4／16卸任　黃敏惠不捨仍祝福

颱風破壞！花蓮水產培育所重建開放　首日80親子體驗食魚教育

紙飛機很科學！不同造型不同玩法　達人：結合空氣動力與結構

默默為偏鄉醫療奉獻26年　慈院劉淳吟獲兒童醫療護理獎

福原愛離婚2年下場慘「爆搬離3億豪宅」！收入銳減　上B咖節目賣蠢度日

曾差點當旅韓第一人　林智勝300轟韓媒也關注

郭台銘、侯友宜誰披藍袍戰2024？　國民黨立委湧不同聲浪

丁噹被濺熱湯「左臉燙傷」！　「眼睛燙到張不開」驚悚傷勢照曝光

經濟部疫後振興措施今起開始受理　最高補助3500萬元

跟女子天團為鄰！　月花16萬租百坪信義豪宅「最實惠」

快訊／新竹貨車與機車碰撞！地上大片血跡　騎士「腿部扭曲」命危

稻田撞見「眼鏡蛇緊密連結」麻花捲交纏　農民喜：2隻都好大

許銘春的眼淚　不能模糊監督就業安定基金合法運用

2023全國性主播大賽「我世新主播」初賽圓滿落幕

男失聯多年躺基隆拖吊場車內　通知姊取車...驚見弟成「木乃伊」

地方熱門新聞

車禍驚見1女渾身刀傷癱坐車內

王永慶、王永在「起家厝」對外開放！

沈智慧明登記立委初選　黃健豪不排除棄選

單身聯誼男性大超標！緊急停止報名

學術雙科奪冠！羽球美少女運動獨招上中山大學

浪貓尿不出來病危　新北治癒後逆轉貓生

綠捷GC01標跨南崁溪橋合龍　將成最美地標

男子深夜駕權利車危駕警攔檢查獲槍毒

科技執法民眾不滿　警車升級Volvo挨轟

酒駕闖紅燈又逆向行駛

激動姊鬧屈臣氏　丟貨品諷警好善良

紙飛機很科學　達人：不同結構不同玩法

婦登山迷路　老公賞鳥報案求援

花蓮水產培育所重建開放　80親子體驗食魚教育

更多熱門

相關新聞

嘉義市光織影舞奪謬思設計金獎

嘉義市光織影舞奪謬思設計金獎

於嘉義市北香湖公園舉辦的「2022光織影舞」光影藝術展，已成為嘉義市知名觀光旅遊品牌與城市IP，繼去（111）年7月成功以「新月漫遊－最大規模的太陽能燈展示」（Largest display of solar lanterns）刷新高懸3年的金氏世界紀錄™稱號，今（112）年4月更以「宇宙之巔」作品榮獲國際設計大獎「2023謬思設計獎－燈光設計項目」金獎，從來自全球6,300件參賽作品中脫穎而出，讓嘉義市公園2.0之美閃耀世界舞台。

嘉義市領先全國！替國中男生施打HPV疫苗　估3000國中男女受惠

嘉義市領先全國！替國中男生施打HPV疫苗　估3000國中男女受惠

設籍半年每胎生育津貼2.2萬！嘉義人喊愛她

設籍半年每胎生育津貼2.2萬！嘉義人喊愛她

嘉義預售屋年漲5~10%　在地估：明年全面3字頭

嘉義預售屋年漲5~10%　在地估：明年全面3字頭

導師處罰「開合跳500下」　監院糾正嘉義市府

導師處罰「開合跳500下」　監院糾正嘉義市府

關鍵字：

嘉義市國小新生登記靜電式白板

讀者迴響

熱門新聞

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

直擊張立昂復出上工！

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

女潑水節雨衣遭撕扯　私密處被圍攻

YG回應了！Rosé爆戀上大16歲姜棟元

媳婦「煮6道菜」祭祖　婆婆回家看傻

男方母嫌她職務低！得知家庭背景改口求見面遭打臉

口罩解禁首日北車現況曝　九成民眾還是戴緊緊

更多

最夯影音

更多
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面