嘉市國小新生登記送好禮　靜電式白板膜激發圖畫想像力及創造力

▲▼ 嘉市112學年度國小新生登記報到送靜電式白板膜讓孩子們能隨時做筆記、圖畫創作，發揮無限想像力與創造力，減少紙張的浪費 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市4月14日及15日辦理112學年度國小一年級新生報到(登記)作業，市府教育處依戶政3月20日分發資料統計，112學年度設籍嘉義市適齡兒童新生人數為2,321人。新生入學通知單已於3月30日由各里幹事協助發送完成，提醒小一新生家長，如未收到入學通知單，也可直接備妥相關資料向學區學校辦理報到或登記作業。

教育處處長林立生表示，嘉義市用心打造幸福校園，孩子們來嘉都可以「fun心玩、fun便學」，今年特別為小一新生準備獨「嘉」迎新禮物—靜電式白板膜，不僅環保、無毒、不反光，板面跟背膠還可以重複使用，讓孩子們能隨時做筆記、圖畫創作，發揮無限想像力與創造力的同時又減少紙張的浪費，響應環境永續，學習更便利。

嘉義市今年國小新生線上報到時間為4月14日上午9時至4月15日下午4時30分，為提供家長更便利的服務，提升便民性、資料即時性與行政減量等效益，嘉義市112學年度國小新生報到，賡續採線上報到為主，實體報到為輔的方式辦理。家長收到入學通知單後，可於期限內掃描通知單上的QR Code，或至「新生報到入口網」(網址：https://one.cy.edu.tw/new)，輸入新生相關資料，按照步驟進行報到及填寫基本資料和問卷提交學校後，就可以完成新生線上報到。鼓勵家長踴躍使用網路報到，減少到校等候時間；若無法使用網路報到，也可依通知單上實體報到時間，到校辦理報到程序。

教育處特別提醒，嘉義市112學年國小總量管制學校有興嘉、文雅、港坪、嘉大附小、精忠國小、志航國小及興安國小計7校，家長須備齊學區學校通知申請登記相關資料(入學登記單、戶口名簿正本及影本1份及順位審查證明文件等表件)，於登記日上傳資料，或親自至學區內學校辦理登記，最終會以校方公告之新生入學排序名單為準，提醒家長務必注意總量管制學校新生報到名單。若有任何新生入學疑問，家長可先電洽戶籍地學區學校詢問。