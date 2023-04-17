腸病毒高峰期將至　嘉義市長黃敏惠帶頭勤洗手

▲▼ 時序進入腸病毒流行期，嘉義市衛生局籲請民眾做好防護措施 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國內近期腸病毒疫情升溫，整體疫情傳播風險增加，依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，近幾週腸病毒疫情高於前3年同期，疫情有上升趨勢。社區傳播的腸病毒型別目前以克沙奇A型為多，同時有腸病毒71型及D68型病毒活動，截至目前，今(112)年腸病毒感染併發重症病例累計1例，為腸病毒D68型。



嘉義市政府衛生局表示，每年4月至9月氣溫濕熱是腸病毒流行期，目前時序已進入流行季，腸病毒容易透過兒童間頻繁互動而傳播，籲請家長及嬰幼兒照顧者須加強家人及兒童個人衛生習慣，平時應以肥皂正確勤洗手，家中幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應落實生病不上課，避免與其他嬰幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。

▲腸病毒流行期，嘉義市長黃敏惠帶頭勤洗手 。（圖／嘉義市政府提供）



衛生局提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到醫院就醫，掌握黃金治療時間，嘉義市的腸病毒重症治療醫院有「嘉義基督教醫院」及「天主教聖馬爾定醫院」。



衛生局表示，腸病毒也可能感染成人，但因症狀較兒童輕微或無症狀而容易被忽視，腸病毒在發病後一週內傳染力最高，傳染期長達8至12週之久，即使身體已痊癒，腸病毒仍會隨著糞便排出而傳染，因此，呼籲成人在痊癒後仍應繼續注意個人手部衛生，用肥皂勤洗手，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以避免將病毒傳染給嬰幼兒。同時不要用手指直接接觸口鼻黏膜，養成良好的個人衛生習慣，可大幅降低感染的機率。衛生局也籲請民眾注意，酒精對腸病毒之毒殺效果有限，平時可使用濃度500 ppm的消毒水（10公升清水+100毫升含氯漂白水）進行擦拭地板、玩具、門把及扶梯等環境消毒，降低病毒傳播的風險。民眾如有相關問題，可參閱疾管署全球資訊網(http://www.cdc.gov.tw)或撥打嘉義市衛生局諮詢專線05-2341150洽詢。