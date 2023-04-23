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嘉義市青年創業實戰市集先磨練　「Open Possible Market」開幕

▲▼ Open Possible Market主題市集　點燃創業火花!嘉義市青年創業實戰市集 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市Open Possible Market主題市集，點燃創業火花。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府推動青年創業，由文化部指導，首創「實戰市集」，招募創業團隊在創業初期用市集的方式打磨商業模式，去年爆紅的「開嘉！Open Possible Market主題市集活動」，號召全台知名品牌齊聚，每次2天的活動皆能吸引超過3萬人次參與，創造上百萬元的消費效益。今年再以全新設計與視覺形象自4月第三週起採雙月上場形式與大家見面，今(22)日第一場在嘉義文化創意園區盛大開幕，現場人潮爆滿，反應相當熱烈。

▲▼ Open Possible Market主題市集　點燃創業火花!嘉義市青年創業實戰市集 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府建設處長田長沛表示，創業真的非常辛苦，加上近年來大環境的挑戰越來越嚴峻，不管是少子化、疫情、通膨…等因素，都衝擊著創業的熱情。嘉義市政府最重要的目標就是「拚經濟」，青年團隊的創新活力絕對是城市永續發展的基礎，必須持續的支持。今年開嘉實戰市集第一階段入選8支創業團隊，包括風格餐飲類的22甜點製造所、裏隅、嚐腸、蘇比黛西、宅意JAII TEA、小斗笠、C'EST C'EST PÂTISSERIE及原創設計的杉文皂室，都在4月的開幕場次搶先曝光，藉由每兩個月的實戰演練，再加上導師團隊的調整建議，讓整體品牌運作更加完整成熟。

▲▼ Open Possible Market主題市集　點燃創業火花!嘉義市青年創業實戰市集 。（圖／嘉義市政府提供）

田長沛說，為了點燃創業的火苗，嘉義市策略性的規劃推出各階段創業計畫，在創業初期，「開嘉市集」提供全國品牌共融的平台讓想創業的團隊來測試市場反應，「青創獎勵補助計畫」則針對創業啟動及經營優化來精進創業團隊，「地方型SBIR計畫」讓團隊的技術含量再提升，這些階段性的計劃都是為了建構在「嘉」創業年輕人一條完善的創業藍圖，市府將串連最好的人才及資源做大家最好的後盾！

▲▼ Open Possible Market主題市集　點燃創業火花!嘉義市青年創業實戰市集 。（圖／嘉義市政府提供）

去年從6-12月「開嘉！Open Possible Market青年創業實戰主題市集」只辦了7場就創下了25萬人次以上的參與人潮，不論是攤位呈現、品牌風格或者演出團體的演出內容，都受到全台消費者的支持，同時也培育了嘉義市在地的7組創業團隊，這些團隊接下來已經陸續完成產品及包裝的定位與調整，部分品牌已經可以去參加外縣市不同主題的市集，擴大商業效益，成果相當豐碩。

▲▼ Open Possible Market主題市集　點燃創業火花!嘉義市青年創業實戰市集 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府建設處表示，今年2023開嘉市集，規劃每2個月辦理一次，分別在4月、6月、8月、10月、12月的第三週在嘉義文創園區舉辦，隔月出市集的設計將讓青創團隊有更多時間因應第一線民眾回饋意見進行產品及服務體驗優化，將品牌做更好的呈現。

2023開嘉!Open Possible Market主題市集預期將讓嘉義市再次成為全台市集關注的焦點，相關資訊請上嘉義市政府官方網站(https://economic.chiayi.gov.tw)查詢。

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