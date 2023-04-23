反竹圍福海宮迫遷信眾向玉帝「告御狀」　要求政府原廟完整保存

▲反竹圍福海宮迫遷信眾向玉帝「告御狀」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園航空城重大建設已進入實質開發階段，被劃定徵收範圍內的竹圍里民以及百年老廟福海宮都已完成搬遷。然，反竹圍福海宮迫遷的千名信眾，22日於福海宮廟埕，盛大辦理福海宮主神輔信王公來台170年祝壽慶典。慶典中信眾們向玉皇大帝「告御狀」，並有信眾當場落髮，遞交陳情書抗議政府迫遷福海宮百年老廟，要求原廟完整保存。

反福海宮迫遷的信眾陳建松表示，竹圍福海宮主神輔信王宮於每年農曆3月8日(今年國曆4月27日)過生日，雖然因桃園航空城重大建設進入實質開發階段，福海宮主神和供奉的眾神都被請到蘆竹區海湖臨時搭建的紅壇供奉，形成福海宮「有廟無神」的現況。

▲參加祝壽大典的神明，係經由乩身指示邀請。

但，反對福海宮被迫拆遷的善良虔誠信徒，不捨風水師指稱的「龍鳳寶穴」原廟址歷史建築被無端毀壞，神明蒙塵落難，依桃園大廟開漳聖王的指示，於今(22日)回到竹圍福海宮廟埕，盛大辦理王公來台170年祝壽慶典。國民黨主席朱立倫、敏盛醫療體系總裁楊敏盛、國民黨桃園市黨部主委黃敏恭等人士現身抬神轎，朱立倫主席感謝神明保佑國民黨在去年贏回桃園市長，也祈2024贏得總統、立委大選。

陳建松指稱，今天為竹圍福海宮主神輔信王公舉辦的祝壽大典，請來的眾神，是經由乩身指示，邀請昔日由福海宮分靈、位於桃園市內通天宮、天德宮、鎮海宮、龍安宮所供奉的輔信王公，以及大園仁壽宮感天大帝、桃園大廟景福宮開漳聖王、輔信王公、新竹城隍爺廟城隍爺公、大溪聖天宮天上聖母、竹圍南興宮、北興宮土地公等眾神到場。

而眾神蒞臨福海宮的儀式，是在活動前一天的21日，出動陣頭、遊覽車和道士，一一到各宮廟恭請，過程莊嚴隆重。反迫遷信眾蔡宗烈、陳又川、林聖樑等人士深信這不是最後一場告別竹圍的慶典，而是輔信王公宣示主權的行動開始，也是一場神明的公聽會，史無前例！今天的祝壽慶典除了有傳統的道教法會科儀，也有天字號明華園歌仔戲公演，以及台北亦宛然布袋戲的酬神謝戲，許多搬遷他處的竹圍里民也帶著供品來參加，相當熱鬧。