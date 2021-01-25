反造橋坤輿事業廢棄物掩埋場自救會　抗爭20天北上行政院告御狀

▲近百位反造橋龍昇村坤輿事業廢棄物掩埋場自救會，25日一早，在縣府廣場集結抗議後，前往行政院陳情。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

造橋龍昇村坤輿事業廢棄物掩埋場，從2005年向苗栗縣政府環保局申請了14次的試營運計畫，在前2任縣長考量居民反彈聲量大，且案件也有規避環評與環保設備簡陋的争議下不予審查；但在2020年底，苗栗縣政府核准了掩埋場的試營運計畫，此舉引爆地方抗爭，自救會25日一早動員近百人，北上行政院陳情。

苗栗縣政府環保副局長沈鳳臺接受陳情書時表示，縣府強調本案尚在進行試運轉階段，對於鄉親之意見表達，會予以重視，並作為後續審查之參考，另呼籲坤輿公司應積極與當地民眾溝通以化解歧見。沈還說，依據廢棄物清理法暨公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法相關規定，公民營廢棄物處理機構的申設，包括申請同意設置文件、試運轉及廢棄物處理許可證等三階段。坤輿公司目前僅取得同意試運轉，全案尚在申請程序中。

▲苗栗縣政府環保副局長沈鳳臺代表接下陳情書，並表示縣府一切依法行政。（圖／記者黃孟珍翻攝）

環保局局長陳華盛強調，行政機關必須依法行政，對於人民申請案件，應受理依相關規定審查，坤輿公司申請一般事業廢棄物處理場試運轉1案，係依廢棄物清理法及公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法規定及程序提出申請，環保局邀集專家學者進行現勘，及專業、技術審查，針對污染阻絕設施、廢水處理及各項環境監測皆有嚴格要求。

自救會長陳清鑫指出，當地居民為了捍衛自己與周邊民眾的生命財產與健康，組成自救會到處陳抗，在試營運計畫核准後，也在坤輿事業廢棄物掩埋場的門口埋鍋造飯20天。此案件已經多次向苗栗縣政府陳情抗議，然而我們的徐耀昌縣長卻堅持放行業者，可惡至極。

而自救會25日動員近百人，北上行政院陳情，先到苗栗縣政府前廣場抗議，強烈要求苗栗縣政府收回成命，撤銷試營運許可，自救會要求一週內回應解決，否則不排除採取更激烈的抗爭手段。

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