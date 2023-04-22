快訊／徐巧芯黨員投票獲763票　1票之差擊敗費鴻泰

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選黨員投票結果今（22日）出爐，台北市議員徐巧芯以763票擊敗對手費鴻泰的762票。待稍晚台北市黨部將公布初選民調結果，再經3成黨員投票加上7成民調計算後，屆時將確定國民黨台北市第七選區立委參選人。

▲徐巧芯、費鴻泰。（合成圖／記者黃克翔、屠惠剛攝）

國民黨台北市黨部3月30日確定第七選區立委初選採3成黨員投票加上7成民調結果，來決定提名人選。電話民調部分已於4月16日至18日完成，今則進行黨員投票。國民黨台北市黨部已規劃今下午舉行「第11屆立法委員選舉候選人提名台北市第七選區民意調查暨黨員投票公佈會」，確定初選人選。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹22日下午宣布結果，第七選區黨員投票選舉人數共5680人，總投票人數1537人，而徐巧芯以763票擊敗費鴻泰762票，有效票共1525票，投票率27.10％。

此次國民黨第七選區黨員投票分為台北市議會、松山區黨部跟信義國中三個投開票所，在松山區黨部方面，徐巧芯163票、費鴻泰171票；台北市議會部分，徐巧芯380票、費鴻泰387票；信義國中方面，徐巧芯220票、費鴻泰204票。

▼國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選黨員投票結果出爐。（圖／記者蘇晏男攝，點圖放大）

