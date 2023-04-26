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眼前的花不是花！衛生紙變身白玫瑰　ETtoday春日趴「極上」夢幻

▲五月花把衛生紙變成白玫瑰，在ETtoday春日趴打造「絕美玻璃屋-極上藝廊」，讓人見識到衛生紙界天花板的超強魅力。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

絕美玻璃屋裡，雪白玫瑰浪漫滿室，為熱熱鬧鬧的ETtoday好朋友春日趴增添夢幻氣息。喬角度、擺姿勢，民眾爭相圍繞在玫瑰樹下，捕捉人花同框的美照，但靠近一看竟發現這花不太一樣！

▲眼前的花不是花！衛生紙變身白玫瑰　ETtoday春日趴「極上」夢幻。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼雪白浪漫的「極上紙花樹」吸引民眾爭相合影。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

▲眼前的花不是花！衛生紙變身白玫瑰　ETtoday春日趴「極上」夢幻。（圖／記者謝婷婷攝）

「看到有漂亮的白玫瑰，想說來自拍，近看才發現是衛生紙摺的花！這衛生紙應該是滿厚實的，才可以摺成這樣」、「剛開始是被玫瑰花吸引進來，後來發現是衛生紙！竟然可以做成花，我就來學一下，大概是衛生紙滿蓬鬆的，做出來的花(線條)柔和，所以看起來很像真花」，原來眼前盛開的白玫瑰，通通都是用衛生紙摺出來的，讓現場民眾大讚厲害！

▲眼前的花不是花！衛生紙變身白玫瑰　ETtoday春日趴「極上」夢幻。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼五月花「極上藝廊」為ETtoday好朋友春日趴增添夢幻氣息。

▲眼前的花不是花！衛生紙變身白玫瑰　ETtoday春日趴「極上」夢幻。（圖／記者謝婷婷攝）

主打柔軟、蓬鬆、厚實的高品質衛生紙五月花，在臺灣當代文化實驗場打造「極上藝廊」，邀請專業老師用極上衛生紙，摺出漂亮的紙花樹。「這邊包起來，最後黏膠帶，把它黏緊，然後花瓣往外摺，每一片都往外摺，讓它盛開」現場也安排DIY課程，讓大小朋友自己動手做，用8張衛生紙，摺一摺、貼一貼，再黏成株，簡單幾個步驟，五月花極上花就完成了！

▲眼前的花不是花！衛生紙變身白玫瑰　ETtoday春日趴「極上」夢幻。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼「極上紙花束」DIY教學，讓大小朋友自己動手做。

▲眼前的花不是花！衛生紙變身白玫瑰　ETtoday春日趴「極上」夢幻。（圖／記者謝婷婷攝）

可別小看手邊不起眼的衛生紙，只要花一點小巧思，竟也可以變出藝術品，但並不是任何衛生紙，都能摺成紙花。像五月花極上衛生紙，觸感輕柔、質地細緻，舒適好用，不易破的強韌紙質，大大減少了衛生紙的浪費量，堪稱力與美的最佳組合，而這也是摺出柔美花束的關鍵。

▲眼前的花不是花！衛生紙變身白玫瑰　ETtoday春日趴「極上」夢幻。（圖／記者謝婷婷攝）

▲「極上驚喜互動牆」暗藏意想不到的禮物。

「材質上滿柔軟的，而且感覺很親膚。」現場還設有互動牆，邀請民眾實際抽取一張衛生紙，只要分享觸摸心得，就有意想不到的驚喜禮物。五月花收集大量使用者體驗，研發再革新，「極上衛生紙」全新升級，展現柔軟而強韌的力量，小小一張衛生紙，帶來大大感受，精采豐富的活動內容，也讓人見識到衛生紙界天花板的超強魅力。

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