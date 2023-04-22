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大客車招4800駕駛！錄取最多領13.7萬補助　客運業加碼2萬搶人

▲▼客運和遊覽車招募駕駛獎勵活動吸引不少民眾詢問。（圖／記者李姿慧攝）

▲客運招募駕駛獎勵活動吸引不少民眾詢問。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

客運和遊覽車業長年鬧駕駛荒，疫後更為加劇，缺額高達4800人，為協助業者徵才，公路總局祭出「大客車駕駛徵才就業獎勵方案」，新手錄取就業最高可領13.7萬元補助，今(22日)台北場徵才登場，有客運業者更現場加碼補助2萬元搶人。

公路總局耗資3.4億元祭出「擴大徵才穩定就業留才方案」，依照應徵條件不同，雇用遊覽車駕駛最高每人可領13萬7273元，客運駕駛最高可領12萬2100元，包括駕駛訓練費補助、生活津貼補助，以及任職滿3個月到1年還有就業獎勵金最高6萬元。

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今台北場招募登場，吸引不少民眾前往，一名因結婚來台的中國籍民眾也來應徵，來台居住近2年、30歲的盧進指出，他原本在半導體業工作，薪資約3萬多元，目前待業中，因接獲簡訊通知有大客車駕駛徵才活動，因此今天來看看，因他很喜歡開車，加上有4年修車經歷，之前在半導體很乏味，跟人群較少有互動機會，因此嚮往開車職業，加上客運司機薪資很不錯，還有生活津貼補助，開公車或客運都有興趣。

▲▼客運和遊覽車招募駕駛獎勵活動吸引不少民眾詢問。（圖／記者李姿慧攝）

▲民眾盧先生認為大客車駕駛薪水及補助具吸引力。（圖／記者李姿慧攝）

為搶人才，有客運業者也祭出加碼方案，葛瑪蘭客運副總李俊仁表示，目前各路線客運量約恢復疫情前8成，宜蘭路線則是回到疫情前盛況，已看到觀光需求成長趨勢，現行司機缺額約7%到8%，服務基本運能雖沒有問題，但可能影響加班車開不出來，現行駕駛每月收入約有10萬元，為招募駕駛，除公總補助徵才外，葛瑪蘭再加碼補助2萬元，另外地駕駛第一年還有獨棟別墅宿舍可免費居住。

國光客運副總徐燈波則表示，目前駕駛缺額有300多人，約占15%，徵才就業獎勵活動對業者招募有幫助，上周高雄場有20多人報名，受訓期間除有基本薪資外，公司還會協助受訓，正式上線後薪資平均約有6到7萬元，今天陸陸續續都有不少人來詢問，國光客運路線遍布全台，歡迎各地人才來應徵。

▲▼客運和遊覽車招募駕駛獎勵活動吸引不少民眾詢問。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼大客車招募駕駛獎勵活動吸引不少民眾詢問。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼客運和遊覽車招募駕駛獎勵活動吸引不少民眾詢問。（圖／記者李姿慧攝）

公路總局副局長張舜清表示，受疫情影響，一些大客車駕駛陸續離開職場或轉業，希望透過媒合協助遊覽車和客運業者找回更多駕駛人進入職場，不管是過去沒有經驗的新鮮人，或離開職場願意重返的，這次徵才獎勵機制都有補助，包括訓練費用、訓練期間生活津貼、受雇後到公司就職，都有獎勵金，對新進或轉業願意回流者，這次獎勵機制是非常好的機會，申請補助活動從今年3月開始持續到明年2月底整整一年。

張舜清指出，目前大客車缺員1800人，遊覽車缺3千人，希望透過媒合至少可以補足這些職缺。至於業者反映希望能引進外籍移工補足駕駛人力缺口，張舜清指出，外籍移工應用方式屬於勞動部權責，公路總局有機會也會反映運輸業缺工需求，讓勞動部整體評估。

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