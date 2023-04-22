　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北當鋪12天前被開槍！15歲槍手動機曝　瞎扯：自撞公車忘了細節

記者戴上容／新北報導

一名17歲劉姓少年20日持改造衝鋒槍，到新北市土城區的一間當鋪連轟51槍，震驚全台。事後，又有另段畫面流出，顯示當鋪4月10日就已被開槍，針對前一案，警方22日逮到15歲朱姓少年等3名未成年犯嫌到案，朱姓少年到案後，坦承友人女友在夜市被當舖員工搭訕，才會去對當鋪開槍，但被問到犯案過程及槍枝來源，他推說自己昨天在中和明德路騎車自撞公車，頭縫10多針，「想不起來了」。

▲▼ 新北當鋪槍擊，警再逮3嫌到案 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 新北當鋪槍擊，警再逮3嫌到案 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，15歲朱姓少年自稱混跡弘仁會，過去有傷害等素行，平常就喜歡打打殺殺，10日他與開車的15歲黃姓少年及陪同拍攝的16歲鍾姓少年到土城區的一間當鋪，朝大門連開2槍後逃離，整個過程也被同夥拍下並PO網，還留言「你們板橋華山就是垃圾，敗壞公司名氣，來弄我們公司拿CO2（指空氣槍），還不敢承認，你們公司只能教出你們這些垃圾」。

▲▼ 朱少今天遭逮，昨自撞公車。（圖／記者戴上容翻攝）

警方接獲通報後於22日凌晨3時，在土城中華路住家查獲15歲的朱姓槍手到案，上午8時許，又在土城延吉街查獲開車的15歲黃姓少年及陪同的16歲鍾姓少年到案。朱少說，他的槍枝、車輛都被丟到宜蘭，但警方在黃姓少家中起獲1空氣槍枝，目前正在調查是否為犯案槍枝。

朱姓少年遭逮後，由媽媽帶他前往做筆錄，朱少向警方供稱，因為友人的女友被當舖員工曖昧追求，才會去對該當鋪開槍，而因為他在昨天中和民德路自撞公車，頭破血流縫了10針，記不清楚細節，向警方含糊帶過，檢警並不採信相關說法，尚在詢問釐清中。

▲▼ 朱少今天遭逮，昨自撞公車。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 警察局長廖訓誠今開記者會 。（圖／記者戴上容攝）

▲ 警察局長廖訓誠主持破案記者會 。（圖／記者戴上容攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
只想討2萬「潑湯妹反而更慘」　鄉民炸鍋：一毛不用賠了
塔台下錯指令！金浦「兩班機險相撞」　機長急煞
全村人被迫改姓「鴨」　村民無奈：不改連火車、飛機都不能搭
15歲槍手自撞公車影片曝！　原地躺好警方20秒抵達
幫除鯨虱被記住了！鯨魚視他為恩人　每天靠船討摸
八大妹毀容！　他曝驚悚後果：潑湯前怎沒想清楚
15歲槍手被逮　騎車自撞公車：想不起來了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

沙沙商城「搶標福袋」資金崩盤　投資人組自救會...蒐集資料交檢調

豬肉男染毒癮！月入9萬不夠花　運毒被逮悔喊「對不起癌母」

預拌混凝土車進窄巷...勾斷電纜「雙向封閉」　北投溫泉路大停電

失聯移工超商聊天遇警　對上一眼心虛狂奔...慘遭壓制逮捕

喊女網友「小母狗」狂打屁股性侵！淫男被逮辯：她很M　法官打臉

15歲槍手自撞公車片！無照蛇行追撞車尾　原地躺好警方20秒抵達

大甲媽志工下車被撞　貨車剎車不及奪命...肇事駕駛到案

男無照又違停「雙手還狂抖」　手機殼白粉末露餡...搜出百包毒品

新北當鋪12天前被開槍！15歲槍手動機曝　瞎扯：自撞公車忘了細節

剛起駕就傳憾事！大甲媽志工遭撞斃　駕駛竟肇逃…家屬悲痛求真相

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

是元介遙控器(?)飆唱《夏天的風》　坤達合音超到位..蔡旻佑.郭靜獻回憶殺

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯「往臉潑」　年輕妹痛苦慘叫

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯　白衣女傷重送加護病房急救

少年「滿身名牌」轟51槍身世起底！年僅17歲坐擁千萬房產

新郎吻新娘前突然轉身？伴郎群幫準備「完美初吻」

沙沙商城「搶標福袋」資金崩盤　投資人組自救會...蒐集資料交檢調

豬肉男染毒癮！月入9萬不夠花　運毒被逮悔喊「對不起癌母」

預拌混凝土車進窄巷...勾斷電纜「雙向封閉」　北投溫泉路大停電

失聯移工超商聊天遇警　對上一眼心虛狂奔...慘遭壓制逮捕

喊女網友「小母狗」狂打屁股性侵！淫男被逮辯：她很M　法官打臉

15歲槍手自撞公車片！無照蛇行追撞車尾　原地躺好警方20秒抵達

大甲媽志工下車被撞　貨車剎車不及奪命...肇事駕駛到案

男無照又違停「雙手還狂抖」　手機殼白粉末露餡...搜出百包毒品

新北當鋪12天前被開槍！15歲槍手動機曝　瞎扯：自撞公車忘了細節

剛起駕就傳憾事！大甲媽志工遭撞斃　駕駛竟肇逃…家屬悲痛求真相

澳洲發生5死車禍　外交部證實3名國人喪命

沙沙商城「搶標福袋」資金崩盤　投資人組自救會...蒐集資料交檢調

吳宗憲自曝私會「超紅港星」！　車上曖昧互動曝光：差點失守

棒協、成棒來看大巨蛋　蔣萬安：職業球員都很關心

毒品通緝逃犯藏躲飯店　南警出擊起獲毒品300公克

丫頭「歐美腿出現在我身上了」！脫到剩泳裝…近況照曝：經紀人搖頭

豬肉男染毒癮！月入9萬不夠花　運毒被逮悔喊「對不起癌母」

預拌混凝土車進窄巷...勾斷電纜「雙向封閉」　北投溫泉路大停電

「治安不好應該我下台！」　他憶侯友宜霸氣宣言：原來都是形象包裝

八大月收破10萬　卻為了2萬元扭打！網揪出「閨蜜鬧翻導火線」

社會熱門新聞

台中八大妹被潑湯　正面影片曝光

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯

「八大女被潑湯」錄影者曝光！　還原互毆原因

八大妹遭潑湯重傷！3人全交保

八大女最新狀況曝　臉、四肢纏滿紗布住院觀察中

潑湯原因曝！閨密為2萬佣金撕破臉

林思宏酒駕！蘇怡寧痛心：我會負責

「被潑湯八大妹」嘴砲對話曝光！　罵人破麻還嗆輸贏

2女1男KTV扭打！她發狠往臉潑熱湯

大甲媽志工遭撞斃　駕駛竟肇逃…家屬悲痛求真相

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

即／新北當鋪10天前就被開槍　15歲槍手今落網

少年轟51槍身世起底！17歲坐擁千萬房產

阻兒看手機被噴酒精　失聯爸找到了

更多熱門

相關新聞

15歲槍手自撞片！無照蛇行撞公車原地躺好

15歲槍手自撞片！無照蛇行撞公車原地躺好

一名17歲劉姓少年20日上午帶著改造衝鋒槍，搭乘計程車前往位在新北市土城區的一間當鋪連轟51槍，引發高度關注後，網路又流出另一段在10日這間當鋪就曾遭開槍的畫面，警方並於22日查獲開槍的15歲朱姓少年等3名犯嫌到案。朱姓少年21日才在中和騎車發生車禍，頭縫了10多針，還對案情稱「想不起來」，而他當時自撞公車的畫面也曝光。

新北槍案連發藍營斥中央甩鍋　陳建仁重申：「掃黑肅槍」溯源斷根

新北槍案連發藍營斥中央甩鍋　陳建仁重申：「掃黑肅槍」溯源斷根

即／新北當鋪10天前就被開槍　15歲槍手今落網

即／新北當鋪10天前就被開槍　15歲槍手今落網

大甲媽起駕！顏清標身體不適被扶出

大甲媽起駕！顏清標身體不適被扶出

17歲槍手「從容換彈匣」視角曝！

17歲槍手「從容換彈匣」視角曝！

關鍵字：

自撞當鋪影音

讀者迴響

熱門新聞

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

台中八大妹被潑湯　正面影片曝光

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯

「八大女被潑湯」錄影者曝光！　還原互毆原因

八大妹遭潑湯重傷！3人全交保

八大女最新狀況曝　臉、四肢纏滿紗布住院觀察中

文彬今早出殯了！妹妹、ASTRO送最後一程　遺照燦爛笑容緬懷他

潑湯原因曝！閨密為2萬佣金撕破臉

LINE「實用1功能」再升級！

鴛鴦浴還沒洗「憋不住了」　女友伸手1舉動！他崩潰

精神科名醫：有3徵兆＝A片看太多了

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

3人潑熱湯打八大妹　2關鍵網怒了

日男砸45萬變牧羊犬　1年後現況曝光

更多

最夯影音

更多
嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人
相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面