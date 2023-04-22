新北當鋪12天前被開槍！15歲槍手動機曝　瞎扯：自撞公車忘了細節

記者戴上容／新北報導

一名17歲劉姓少年20日持改造衝鋒槍，到新北市土城區的一間當鋪連轟51槍，震驚全台。事後，又有另段畫面流出，顯示當鋪4月10日就已被開槍，針對前一案，警方22日逮到15歲朱姓少年等3名未成年犯嫌到案，朱姓少年到案後，坦承友人女友在夜市被當舖員工搭訕，才會去對當鋪開槍，但被問到犯案過程及槍枝來源，他推說自己昨天在中和明德路騎車自撞公車，頭縫10多針，「想不起來了」。

▲ 新北當鋪槍擊，警再逮3嫌到案 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，15歲朱姓少年自稱混跡弘仁會，過去有傷害等素行，平常就喜歡打打殺殺，10日他與開車的15歲黃姓少年及陪同拍攝的16歲鍾姓少年到土城區的一間當鋪，朝大門連開2槍後逃離，整個過程也被同夥拍下並PO網，還留言「你們板橋華山就是垃圾，敗壞公司名氣，來弄我們公司拿CO2（指空氣槍），還不敢承認，你們公司只能教出你們這些垃圾」。

警方接獲通報後於22日凌晨3時，在土城中華路住家查獲15歲的朱姓槍手到案，上午8時許，又在土城延吉街查獲開車的15歲黃姓少年及陪同的16歲鍾姓少年到案。朱少說，他的槍枝、車輛都被丟到宜蘭，但警方在黃姓少家中起獲1空氣槍枝，目前正在調查是否為犯案槍枝。

朱姓少年遭逮後，由媽媽帶他前往做筆錄，朱少向警方供稱，因為友人的女友被當舖員工曖昧追求，才會去對該當鋪開槍，而因為他在昨天中和民德路自撞公車，頭破血流縫了10針，記不清楚細節，向警方含糊帶過，檢警並不採信相關說法，尚在詢問釐清中。

▲ 警察局長廖訓誠主持破案記者會 。（圖／記者戴上容攝）