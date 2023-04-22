詐團也懂投資！　靈骨塔騙1.5億...竹北高鐵特區、台中七期狂買7房

記者陳凱力／新竹報導

新竹市警察局第二分局日前接連破獲以張嫌、王嫌及崔嫌為首之3組詐騙集團，透過投資靈骨塔、生基位做為詐欺手法，選定中、老年人為目標，先與被害人頻繁互動，博取信任，再以高投報、轉售他人可獲取暴利為誘因，同時安排假買家假意高價收購，被害人信以為真不斷購入，甚至抵押房產，等到被害人要出售時再以買家有事、買家欲大量購買故需再多買商品等理由，反覆坑殺被害人，3案詐騙金額超過1.5億元。

▲新竹市警破獲一起大宗靈骨塔詐騙案，被害人約3、40人，詐騙金額達1.5億！（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

新竹市警方接獲報案後，立即組成專案小組，經多日跟監蒐證，見時機成熟接連於111年8月、112年2月、112年3月分別在新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市等地執行搜索及拘提，計緝獲3組詐團逮28人，查扣房產7棟、名車3輛（價值破億）、手機20支及殯葬產品銷售資料等證物。

▲▼警方調查，這些詐騙分子並無正當職業，卻能在短期內不斷於台中七期、竹北蛋黃區購入多間房產。





據了解，這起靈骨塔詐騙被害人數高達3、40人，警方調查，這些詐騙分子根本沒有正當職業收入，收入全來自詐騙，詐團成員甚至還在竹北高鐵特區、縣三特區，以及台中七期地區等高房價地區購入房產，實在誇張。

新竹市警察局第二分局分局長林昆達呼籲，殯葬商品(包含生前契約、塔位或另外包裝套組)絕不是投資商品，民眾勿心存僥倖，投資時須謹慎思考，小心求證，警方平日即透過各式宣導，向民眾解說詐騙手法，減少民眾被詐騙的機會，達成「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大方向。5月5日內政部警政署將舉辦「全民防詐，藝起發聲」記者會，歡迎民眾多多關注，一同反詐。

▲▼本次行動共緝獲3組詐團逮28人，查扣房產7棟、名車3輛（價值破億）、手機20支及殯葬產品銷售資料等證物。