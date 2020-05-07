「買家因新冠肺炎困在大陸」　投資靈骨塔詐騙搭疫情哽吸金3千萬

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊日前受理民眾報案，有詐騙集團取得公司泡沫化或經營不善倒閉未上市股票之股東名單，歹徒致電給股民、謊稱其股民手中股票能加價換購靈骨塔塔位，保證塔位高價售出，但民眾購買後，歹徒再以「買家因新冠肺炎困在大陸」、「金主只接受特定數量塔位」、「需有骨灰罈、牌位」等話術要被害人持續加購，被害人持續加碼投資卻遭詐騙集團坑殺，日前成立專案小組展開調查。

▲刑事局偵七大隊宣布偵破一起靈骨塔詐騙集團逮捕21名犯嫌，身穿深藍帽T的為向姓主嫌（左五） 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊宣布偵破一起靈骨塔詐騙集團逮捕，圖為警方解送葉姓主嫌 。（圖／記者張君豪翻攝）

警方接受被害人陳情後展開調查，發現該集團以葉姓男子（30歲、詐欺等前科）、向男（24歲、詐欺前科）為首主持靈骨塔詐欺集團，他們鎖定本身有殯葬產品、曾投資未上市股票失利的民眾，打電話告知有買家願意高價收購塔位。

刑事局偵七大隊並與台北市大安、中正一、文山一警分局、新北市土城警分局、基隆、桃園市刑警大隊科偵隊共組專案小組，報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，從今年1月初到4月29日發動3波查緝行動，順利逮捕葉姓、像姓主嫌及靈骨塔詐騙集團成員共21人，並查扣電腦、手機、客戶資料、塔位買賣契約書、骨灰罈提貨單、殯葬產品價目表、等證物，並當場查扣現金新227萬元、及犯罪車輛2部。





▲刑事局偵七大隊宣布偵破一起靈骨塔詐騙集團，查扣骨灰罈、內膽等喪葬用品 。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出：兩人利用話術鼓動被害人加碼換購骨灰罐、內膽、牌位、寶石鑑定書或土地權狀等產品，湊成一整套方能成交，誘騙民眾挹注金額，但等民眾收購後立即瞎掰各種理由使交易告吹，但葉、向兩人卻把詐騙所得拿來購買高價勞力士名錶、金項鍊，手段相當惡劣。

兩人甚至趁新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延局勢，謊稱「買家滯留大陸武漢，妻子因疫情病逝燒成骨灰，尚在等待領骨灰」等藉口不斷拖延交易，繼續慫恿加購，最後索性失聯造成被害人血本無歸，警方清查被害人多達30餘人，被害人遭詐騙總金額約新臺幣3千多萬元，警訊後依詐騙、組織犯罪等罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方聲押7人獲准。

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