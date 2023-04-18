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妹子「爆乳擠地鐵」　眼鏡哥怕撞到「黑豹式舉手自衛」！一票笑翻

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲女乘客身材火辣。（圖／翻攝自DJ金寶臉書）

記者施怡妏／綜合報導

上下班時間搭車人潮眾多，車廂擠滿乘客，網路上有張照片引起網友討論，一名男乘客擠進車廂內，似乎擔心自己的手，會不小心誤觸旁邊女乘客的「胸器」，於是將雙手交叉放在胸前，不過眼神卻出賣了他，文章被「DJ金寶」轉發到粉專，笑喊這是搭車最流行的手勢，貼文掀起網友討論。

從照片上可以看到，車廂內擠滿人，一名女乘客穿著緊身衣，火辣身材一覽無遺，旁邊的穿襯衫戴眼鏡的男乘客，身體微微向後傾，雙手交叉放在胸前，似乎深怕自己一個不注意，會不小心誤觸女乘客的超巨車頭燈，產生誤會。

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「DJ金寶」將照片轉發到粉專上，笑稱這是搭車最流行的手勢，「在港鐵搭車、最流行的手勢，Wakanda Forever！瓦甘達萬歲！黑豹手勢」。

▲▼《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼。（圖／迪士尼提供、翻攝自Instagram／Chadwick Boseman）

▲《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼。（圖／迪士尼提供、翻攝自Instagram／Chadwick Boseman）

貼文曝光，底下許多網友笑翻，「她一個人佔兩個人的位置，車資應該要雙倍」、「這武器殺傷力太強了」、「懂看，懂保護自己」、「手放上面，下面就壓不住了」、「可是眼睛還是騷擾到了」、「要學日本上班族，搭地鐵一律雙手上舉」、「手一下去年終就沒了」、「日本好像很早以前就這樣了，面對正妹的時候，把雙手放在胸前是紳士的表現」。

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