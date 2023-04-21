熟客買22元包子竟「支付84萬」！早餐店老闆嚇傻　暖心結局曝光

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省杭州市一間早餐店老闆近日遇到一件奇事，他發現店裡收到一筆顧客轉帳，竟高達19萬元人民幣（約新台幣84萬元），當場嚇傻趕緊叫警察處理。老闆透露，顧客是店裡的熟客，當時他買了5元人民幣（約新台幣22元）的包子而已。

據《錢江晚報》報導，近日，杭州市錢塘區公安分局義蓬派出所接到當地包子店這樣的一個求助，「有位顧客轉錯了19萬元（人民幣，下同）到我的帳戶裡，我不知道該怎麼還給他，請求幫助。」

原來，顧客袁姓阿公到包子店買了5元的包子，在付款時，不慎輸錯金額，將卡中的19餘萬元直接轉了出去。

▲阿公買包子誤付19萬元人民幣。（圖／翻攝自影片）

在收到19萬元後，老闆都驚呆了，「我當時立馬跟阿公說，你別急，我把錢轉還給你。」意外收到這筆大額錢款，老闆比袁姓阿公還要著急，但老闆很快發現，這麼大數額的轉帳，會受到支付寶平台保護限額，自己無法一次性還給對方。

警員到達現場後，通過店家的監視器畫面查詢，比對了雙方支付寶轉帳紀錄和實名認證後，確認老闆帳戶中的19餘萬元，確實是出自袁姓阿公的帳戶。

老闆表示，袁姓阿公是自己店裡的常客，幾乎每天都會到店裡買3個包子當午飯，「阿公每次都是買2個肉包，1個素菜包，一共5.5元，但我都給他便宜0.5元。我們都是外地人，賺錢不容易，就互相照應一些。」