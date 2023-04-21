獨／禾馨營運長林思宏又出事了　酒駕現行犯被抓...超扯酒測值曝

▲政商名流藝人最愛的婦產科禾馨集團營運長林思宏捲入產婦詐保遭訴，豈料又因酒駕超標被被涉犯公共危險罪。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

太扯！「六星級」知名婦產科禾馨醫療集團營運長林思宏等人，去年因涉替產婦判定「胎位不正」詐保6738萬餘元遭北檢依詐欺等罪起訴。豈料，林思宏今年4月凌晨0時許，於信義區餐酒館飲酒後，竟茫茫開車上路，在麥帥二橋下遭警攔查，酒測值高達0.62g/ml，被依公共危險罪送辦，士林地檢署偵結向法院聲請簡易判決處刑。

年約43歲的林思宏，今年4月10日凌晨，在北市信義區松壽路「IMAGE INHOUSE餐酒館」飲酒後，竟駕駛車輛上路，凌晨2時52分行經麥帥二橋下遭警攔查，警因聞到酒氣進行酒測，發現數值超標達0.62g/ml，並依現行犯移送法辦。

警詢、偵查時，林坦承酒駕，檢方根據酒精測定記錄表、警方舉發違反道路交通管理事件通知單、車輛詳細資料表等，以駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪，向法院聲請簡易判決處刑。

林思宏目前可說是官司纏身，去年8月因造假新冠疫苗施打名冊，被依偽造文書遭起訴；同月又因協助80名產婦向17家保險公司申請醫療給付，共詐領6738萬3533元保險金，林等5名醫師、診所職員10人、19名保險業務以及經紀員跟80名產婦，一共109人遭起訴，林醫也被檢方建請從重量刑，並宣告沒收不法所得。