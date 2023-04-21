禾馨前營運長林思宏酒駕！　蘇怡寧錯愕：我們欠社會一個交代

▲禾馨醫療集團前營運長林思宏酒駕遭起訴，出面道歉。（圖／記者黃哲民攝）

記者張乃文／綜合報導

知名婦產科禾馨醫療集團前營運長林思宏今被《ETtoday新聞雲》記者獨家揭露，今年4月凌晨0時許，於信義區餐酒館飲酒後，竟茫茫開車上路，遭警攔查酒測值高達0.62g/ml，被依公共危險罪送辦。對此，同是禾馨集團的婦產科名醫蘇怡寧在臉書寫下「很錯愕」，更說自己「真的很痛心，我們欠社會一個交代。」

本站稍早獨家揭露《禾馨營運長林思宏又出事了 酒駕現行犯被抓...超扯酒測值曝》，年約43歲的林思宏，今年4月10日凌晨，在北市信義區松壽路「IMAGE INHOUSE餐酒館」飲酒後，竟駕駛車輛上路，凌晨2時52分行經麥帥二橋下遭警攔查，警因聞到酒氣進行酒測，發現數值超標達0.62g/ml，並依現行犯移送法辦。

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蘇怡寧則在臉書發文，「為什麼要這樣？很錯愕」，他表示自己剛剛才知道，更看似向林思宏喊話「我知道你壓力很大，但真的不能這樣，我真的很痛心」。醫師直言，「已經跟大家說過多少次了，就是不可以。」

同時，蘇怡寧也盼大家給他一點時間，讓他思考「我很亂，我們欠社會一個交代。」

目前官司纏身的林思宏除了酒駕事件，去年8月因造假新冠疫苗施打名冊，被依偽造文書遭起訴；同月又因協助80名產婦向17家保險公司申請醫療給付，共詐領6738萬3533元保險金，林等5名醫師、診所職員10人、19名保險業務以及經紀員跟80名產婦，一共109人遭起訴，林醫也被檢方建請從重量刑，並宣告沒收不法所得。

有關酒駕一事，相關禾馨診所稍早發表聲明，「禾馨對此深感震驚和憤怒，引起大眾關注浪費社會資源，診所感到非常遺憾與抱歉並將深切反省。禾馨向來嚴格規範醫師切勿觸法，已啟動內部稽核機制及懲處措施，進行最嚴格之懲處。再次向社會致歉。」

林思宏今日因詐保案出庭，結束後從台北地院走出，並在鏡頭前致歉表示「深刻反省，非常抱歉，絕不再犯」，針對禾馨將進行懲處一事，他回應會尊重結果。