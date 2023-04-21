等紅燈猛搖晃！　「混搭3酒」32歲輕熟女：忘了怎麼會騎車上路

記者邱中岳／台北報導

北市酒駕事件頻傳，北市警局在執行路檢點時，發現1名女子騎乘共享機車，騎車時重心不穩不斷搖晃，最後警員上前盤查，女子朝感應器吹氣出現酒精反應，只好坦承喝酒；此外，還有1名男子已經四度酒駕被吊銷駕照，仍不知悔改繼續載朋友酒駕上路。

南港分局警方調查，55歲的陳姓男子，4月初與49歲的張姓朋友，在南港區的友人家吃晚餐，席間有喝啤酒助興，但是在結束後，飲酒的陳姓男子騎乘朋友機車載著張姓友人返家，在中途遭到南港分局警員攔下盤查，警員發現陳無照駕駛，且身上又飄出酒味。

▲北市警局接連在路檢點攔查民眾騎車酒駕，1名女子酒測值0.68騎車上路。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓男騎士向警方坦承酒駕，最後酒測值0.25，且發現陳姓男子無照駕駛，原因是4度酒駕遭吊銷駕照，竟又酒後騎車送朋友回家，且後座乘客還沒戴安全帽。

警方依照《道路交通管理處罰條例》第35條第1項酒後駕車、第35條第9項吊扣機車牌照2年、第21條無照駕駛及第31條未戴安全帽舉發；另乘客部分依第35條第8項酒駕同車乘客連坐罰舉發，共計開立5張罰單。

無獨有偶，在4月中旬，松山分局在4月中旬，於復興北路、長安東路口，發現1名32歲的羅姓女子騎乘共享機車，停等紅綠燈時重心不穩不斷搖晃，上前盤查後發現濃厚酒味，面對酒精檢知器吹氣竟出現酒精反應。

▲南港分局查獲1名男子無照酒駕，乘客還沒有安全帽，原來駕照因4度酒駕早已被註銷。（圖／記者邱中岳翻攝）

警員立刻要求羅女下車接受盤查，最後才坦承在小巨蛋外面與朋友飲酒，喝了2瓶啤酒、1瓶紅酒，以及氣泡酒半瓶，最後不知道如何騎上共享機車到了被攔查的路口，看到警員才立刻清醒，最後酒測值0.68，訊後依照公共危險罪嫌送辦。