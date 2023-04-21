被控「假胎位不正」助詐6738萬　禾馨林思宏「一句話」拒認罪

▲禾馨醫療集團婦產科醫師兼營運長林思宏（中）因涉詐保案到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

在知名婦產科禾馨醫療集團擔任醫師兼營運長的林思宏，因日前酒駕被逮今被起訴，林男先前另被起訴涉以不實的「胎位不正」證明，2年助80名產婦剖腹生產詐保6738萬餘元，今正好到台北地院出庭，他公開道歉不該酒駕，但對詐保案一概不認罪，強調可比對留存的產檢超音波照片佐證診斷屬實，關鍵在於商業保險與健保理賠「胎位不正」的標準不同，但診所收費不受影響，無須做假。

林思宏（43歲）被控與集團內另4位知名婦產科醫師，涉從2019年起不實開立「胎位不正」的診斷證明、配合修改收據名目，助剖腹生產的產婦申請商業保險理賠，保險公司認為禾馨醫療集團接生的「胎位不正」比例過高，提出檢舉。

台北地檢署指揮警方發動5次搜索約談，認定2年內至少80名產婦藉由林男等人協助，向17家保險公司詐保共6738萬餘元，去年（2022年）8月依詐欺取財、偽造文書等罪嫌，起訴林男與醫師、護理師、診所行政人員、保險業務員及產婦共109人，另有3人認罪獲緩起訴處分。

北院今上午首批傳訊林思宏與同案被告醫師林冠宏、護理長、護理師共6人，林男6人均強調診斷書、護理紀錄與出院病歷摘要都據實填寫，至於收據名目是由產婦和保險業務員討論後，直接請診所行政人員配合修改，林思宏強調他認為這是「保險人跟被保險人合意」，診所僅幫忙「整併內容」，例如膠帶、棉貼片等耗材，可列為醫療費用或醫療雜支申請理賠。

▲禾馨醫療集團婦產科醫師兼營運長林思宏出庭否認造假「胎位不正」助產婦詐保。（圖／記者黃哲民攝）

林思宏表示，檢方認為產婦剖腹生產若符合「胎位不正」，禾馨不申請健保給付卻出診斷證明給產婦申請商業保險理賠，就涉及詐保，但兩者理賠標準寬嚴與認定不同，健保最嚴格，僅給付「胎位不正」類型的其中1種，若是不可能通過健保審核的個案，禾馨自然不會去碰釘子。

林思宏強調，所有「胎位不正」的診斷都依據醫學專業認定，產婦每次到禾馨做產檢都留存超音波照片，比對就可佐證真假，但檢方偵辦時不採納。辯護律師補充指出，產婦剖腹生產若符合健保給付、自付額就減少，反之就要自掏腰包多付一點，禾馨的收費總額不會因此有差別，沒有造假的動機與行為。

同案被告醫師林冠宏說，他遇過產婦腹中胎兒是「臀位」而剖腹生產，但健保審核認定是「自願剖腹生產」而不給付，若依檢方起訴邏輯，這位產婦申請商業保險理賠可能構成詐保，所以判斷個案時，不應以健保是否給付，做為保險公司是否理賠的條件。

同案被告護理長應訊疑因過度緊張，結結巴巴講完一大段，經旁人提醒，才發現是保險公司質疑禾馨護理紀錄的正確性，而不是她以為的禾馨申請健保給付承辦人，不料她又加了一句「我其實搞不太清楚是誰質疑」，法官忍不住詫異「誰當面提出質疑，妳怎會不清楚，難道那個人是寫黑函？」

林思宏等人請求法官准許做鑑定，以證明每件「胎位不正」的診斷都屬實，另希望傳訊產婦作證，法官認為人數眾多，一一到庭非常耗時，也會影響被告的工作與生活，還須仔細斟酌必要性，林男6人的案情下次將在今年7月7日再開庭。