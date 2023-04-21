禾馨前營運長林思宏詐保又酒駕！現身吐12字道歉　診所火大懲處

記者黃哲民、黃宥寧、黃資真／台北報導

「六星級」知名婦產科禾馨醫療集團前營運長林思宏等人，去年因涉替產婦判定「胎位不正」詐保6738萬餘元遭北檢依詐欺等罪起訴。豈料，林思宏今年4月10日凌晨於信義區餐酒館用餐後酒駕上路，在麥帥二橋下遭警攔查，酒測值高達0.62g/ml，遭依法起訴。今（21）日中午林思宏出面道歉「絕不再犯」，對於禾馨作出的懲處也會尊重。

▲禾馨醫療集團營運長林思宏酒駕遭起訴，出面道歉。（圖／記者黃哲民攝）



年約43歲的林思宏，今年4月10日凌晨，在北市信義區松壽路「IMAGE INHOUSE餐酒館」飲酒後，竟駕駛車輛上路，凌晨2時52分行經麥帥二橋下遭警攔查，警因聞到酒氣進行酒測，發現數值超標達0.62g/ml，並依現行犯移送法辦。

警訊及檢方偵查時，林坦承酒駕，檢方根據酒精測定記錄表、警方舉發違反道路交通管理事件通知單、車輛詳細資料表等，以駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪，向法院聲請簡易判決處刑。

禾馨診所稍早發表聲明，「禾馨對此深感震驚和憤怒，引起大眾關注浪費社會資源，診所感到非常遺憾與抱歉並將深切反省。禾馨向來嚴格規範醫師切勿觸法，已啟動內部稽核機制及懲處措施，進行最嚴格之懲處。再次向社會致歉。」

林思宏今日因詐保案出庭，結束後從台北地院走出，並在鏡頭前致歉表示「深刻反省，非常抱歉，絕不再犯」，針對禾馨將進行懲處一事，他回應會尊重結果。

林思宏官司纏身，去年8月因造假新冠疫苗施打名冊，被依偽造文書遭起訴；同月又因協助80名產婦向17家保險公司申請醫療給付，共詐領6738萬3533元保險金，林等5名醫師、診所職員10人、19名保險業務以及經紀員跟80名產婦，一共109人遭起訴，林醫也被檢方建請從重量刑，並宣告沒收不法所得。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。