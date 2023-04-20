　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／陳其邁忍酸民悶棍10天　台積電高市設廠案鴨子划水達陣

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市長陳其邁。（資料照／記者許宥孺翻攝）

記者陶本和／台北報導

台積電董事長魏哲家20日不僅重申高雄設廠持續進行，更因應市場變化把28奈米產線調整為7奈米以下的先進製程。魏董公開明確宣示，讓在輿論延燒十天的紛擾平息，也打臉投資高雄的「唱衰派」。事實上，高雄市長陳其邁團隊挨了酸民十天的悶棍，鴨子划水最終總算成功達陣。

熟悉產業人士表示，台積電2021年11月宣布投資高雄，並於隔年8月動工建廠，帶入整個半導體相關產業的供應鏈，讓南科到路竹、橋頭、楠梓、仁武，串聯南高雄所建構的「半導體S廊帶」；不過，也因為台積電引發的經濟與人口、社會紅利極大，建廠進度始終是各界關注焦點，部分在野民代也磨刀霍霍，把它當成監督執政團隊的流量密碼。

該人士說，台積電在全球供應鏈扮演關鍵角色，關於設廠的佈局考量，市場供需與滿足客戶應是台積電最高也是唯一的法則，因此台積電設廠當然會因應市場變化，進行即時調整，而政府扮演的角色，就是在用地、水電，與從業人員安居等配套上，在行政流程上給予協助。

不過，在4月10日起，在野民代抨擊高雄市府團隊跳票，根據熟知內情人士透露，實際上，包括經濟部長王美花和高雄市長陳其邁等人都有密切並暢通的聯繫，包括主責招商的副市長羅達生、經發局長廖泰翔等也透過管道掌握最新動向，瞭解投資高雄持續，而且將引進先進製程，然而因法說會在即，政府部門基於尊重企業的原則，以及尊重消息緘默的市場規範，持續保持低調、鴨子划水。

內部人士表示，對陳其邁及其團隊成員來說，能成就結果最重要，民意代表或網友刻意操作的訕笑，市府選擇「包羞忍恥」，即便今日台積電法說會，淪為藍營民代的「大型翻車現場」，市府團隊也不改其低調作風，重申他們對台積電的態度就是給予尊重和無限的支持。

產業人士則說，台灣的半導體產業成就驚人，它促成國人平均所得一舉超韓射日，也讓全世界看見台灣、尊敬台灣，甚至合作起來保護台灣。這短短十天的峰迴路轉，或可讓國人尤其自詡監督政府的民意代表上了寶貴一課，那就是尊重專業，「讓凱撒的歸凱撒，上帝的歸上帝」，別為了蹭聲量凡事「政治化」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
全球知名「imgur」宣布禁色情內容
TOYOTA「經典越野車」宣告停產
明道美女經紀人又挨告！衝男廁嚇退內急阿伯
宜蘭遇到周杰倫！　親切彎腰合照
快訊／侯友宜星國行會面大咖曝光！
快訊／大雨助攻！日月潭水量進帳80萬噸　美景重現

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

貿易壁壘調查後「下步是ECFA？」　陸委會：沒有直接關係

八旗文化「富察」傳在陸被拘　陸委會：人是平安的

今年變「萬安包」？柯文哲「嗡嗡包」掰了　北市：不可能叫這名字

打臉賴清德誠信條款？　王世堅初選出線、何志偉連任夢碎

快訊／侯友宜星國行會晤大咖曝光！　他親揭交流內容

幕後／陳其邁忍酸民悶棍10天　台積電高市設廠案鴨子划水達陣

分析／跨派系力挺王世堅　「孤鳥少主」何志偉不敵強敵環伺

旅遊業籲開放赴陸團　陸委會：業者分兩種「政府要站中間衡量」

柯文哲為2024提升空戰規格　找他接民眾黨副秘書長

不到48小時！新北連2起槍擊案　他曝犯案SOP：掃黑不該是一晚總動員

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

林心如打羽毛球超ㄎ一ㄤ 郭雪芙刷燒焦鍋：怨念好重

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

媽用「超香雞塊」幫萌娃收涎　他狂張嘴！網笑：口水更多了

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

最強春雨全台連炸3天！　中南部「紅到發紫」

貿易壁壘調查後「下步是ECFA？」　陸委會：沒有直接關係

八旗文化「富察」傳在陸被拘　陸委會：人是平安的

今年變「萬安包」？柯文哲「嗡嗡包」掰了　北市：不可能叫這名字

打臉賴清德誠信條款？　王世堅初選出線、何志偉連任夢碎

快訊／侯友宜星國行會晤大咖曝光！　他親揭交流內容

幕後／陳其邁忍酸民悶棍10天　台積電高市設廠案鴨子划水達陣

分析／跨派系力挺王世堅　「孤鳥少主」何志偉不敵強敵環伺

旅遊業籲開放赴陸團　陸委會：業者分兩種「政府要站中間衡量」

柯文哲為2024提升空戰規格　找他接民眾黨副秘書長

不到48小時！新北連2起槍擊案　他曝犯案SOP：掃黑不該是一晚總動員

異國文化再現台北禮品展　拉丁美洲和史瓦帝尼萬里參展

貿易壁壘調查後「下步是ECFA？」　陸委會：沒有直接關係

牙齒利利的！嘴破2個月　醫一看傷口驚「不妙」：轉移率超高

低調到品牌Logo都捨掉　H. Moser ＆ Cie.萬年曆錶質感取勝

TOYOTA「經典越野車」FJ Cruiser宣告停產　結束17年販售歷程

八旗文化「富察」傳在陸被拘　陸委會：人是平安的

來家樂福100％點數變現金！累積點數折現、換購優惠無限大

林書豪成服飾品牌合夥人　首度曝光新郎禮服細節

明道美女經紀人又挨告！衝男廁嚇退內急阿伯　無奈比YA不演了

下一個林智勝在哪裡？　張泰山：目前沒看到

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

政治熱門新聞

「堅偉大戰」獲勝！王世堅：初選看到邪惡與善良　有信心與何志偉整合

民進黨「堅偉大戰」民調出爐　王世堅贏了

初選中箭落馬！何志偉落淚恭喜王世堅 　「大我永遠勝過小我」

快訊／對決于美人！吳沛憶投入中正萬華選戰　「用年輕力量改變地方」

余宛如出局　范綱祥初選勝出將對戰萬美玲

台積電投資高雄「計畫調整」高市府回應

侯友宜今參訪行程曝光！　隨行人員「有這2人」疑為2024整軍

于美人今宣布選立委！　民眾黨內部回應了

李艷秋不忍了！　開轟藍營總統提名「三階段」：還以為在賣電風扇

初選民調落敗？費鴻泰稱只有神仙知道　「我們比非常滿意還滿意」

即／大甲媽遶境在即！顏清標恐缺席起駕

周玉蔻曝綠營2024立委勝利方程式　預言「這2人」一定落選

直擊／侯友宜搭經濟艙赴星國　不走貴賓通道、排隊登機展親民面

跨派系力挺王世堅　「孤鳥少主」何志偉不敵強敵環伺

更多熱門

相關新聞

即／許銘春挨轟拍陳其邁馬屁　高雄撤回3千萬補助申請

即／許銘春挨轟拍陳其邁馬屁　高雄撤回3千萬補助申請

立委楊曜12日質詢時，指勞動部長許銘春針對就業安定基金補助高市府合作活動，補助金額高達3000萬，此舉是在「拍（高雄市長）陳其邁馬屁」，讓許銘春淚灑立院，更喊出「我不幹了可以吧！」高雄市勞工局今(18日)表示，為避免良意初衷遭曲解，高市府決定撤回就安基金補助申請案。

美女議員爆「內門大火」內幕　高市府：盼外界別打擊消防同仁士氣

美女議員爆「內門大火」內幕　高市府：盼外界別打擊消防同仁士氣

內門大火延燒逾1千平方公尺　陳其邁坐鎮指揮

內門大火延燒逾1千平方公尺　陳其邁坐鎮指揮

音響展移師高雄　陳其邁：音樂豐富生活

音響展移師高雄　陳其邁：音樂豐富生活

許銘春遭轟拍馬屁淚灑立院　陳其邁力挺

許銘春遭轟拍馬屁淚灑立院　陳其邁力挺

關鍵字：

陳其邁高雄市

讀者迴響

熱門新聞

快訊／ASTRO文彬在自家身亡！得年25歲

即／當街掃射51槍！17歲槍手「犯案3分鐘投案」

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

鹿港天后宮也淹水！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

即／新北黑衣男當眾掃射當鋪！悠閒搭小黃離去

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

梁云菲發聲！還原影片內幕「那時短髮也單身」

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

豪雨狂炸　湍急紅河滾滾而下影像曝

羅志祥為報恩不急生小孩！

牙齒痛！她衝急診…下秒當醫生面「死掉了」

新北槍擊原因曝！昨遭追車狂轟11槍「今掃51槍報復」

ASTRO文彬疑輕生「送醫不治」　靈堂在峨山醫院父母、妹妹都在場

ASTRO文彬驟逝「車銀優緊急趕回南韓」！

貨車對撞一路輾　整條路行人消失

更多

最夯影音

更多
梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」
國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面