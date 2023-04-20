幕後／陳其邁忍酸民悶棍10天　台積電高市設廠案鴨子划水達陣

▲高雄市長陳其邁。（資料照／記者許宥孺翻攝）



記者陶本和／台北報導

台積電董事長魏哲家20日不僅重申高雄設廠持續進行，更因應市場變化把28奈米產線調整為7奈米以下的先進製程。魏董公開明確宣示，讓在輿論延燒十天的紛擾平息，也打臉投資高雄的「唱衰派」。事實上，高雄市長陳其邁團隊挨了酸民十天的悶棍，鴨子划水最終總算成功達陣。

熟悉產業人士表示，台積電2021年11月宣布投資高雄，並於隔年8月動工建廠，帶入整個半導體相關產業的供應鏈，讓南科到路竹、橋頭、楠梓、仁武，串聯南高雄所建構的「半導體S廊帶」；不過，也因為台積電引發的經濟與人口、社會紅利極大，建廠進度始終是各界關注焦點，部分在野民代也磨刀霍霍，把它當成監督執政團隊的流量密碼。

該人士說，台積電在全球供應鏈扮演關鍵角色，關於設廠的佈局考量，市場供需與滿足客戶應是台積電最高也是唯一的法則，因此台積電設廠當然會因應市場變化，進行即時調整，而政府扮演的角色，就是在用地、水電，與從業人員安居等配套上，在行政流程上給予協助。

不過，在4月10日起，在野民代抨擊高雄市府團隊跳票，根據熟知內情人士透露，實際上，包括經濟部長王美花和高雄市長陳其邁等人都有密切並暢通的聯繫，包括主責招商的副市長羅達生、經發局長廖泰翔等也透過管道掌握最新動向，瞭解投資高雄持續，而且將引進先進製程，然而因法說會在即，政府部門基於尊重企業的原則，以及尊重消息緘默的市場規範，持續保持低調、鴨子划水。

內部人士表示，對陳其邁及其團隊成員來說，能成就結果最重要，民意代表或網友刻意操作的訕笑，市府選擇「包羞忍恥」，即便今日台積電法說會，淪為藍營民代的「大型翻車現場」，市府團隊也不改其低調作風，重申他們對台積電的態度就是給予尊重和無限的支持。

產業人士則說，台灣的半導體產業成就驚人，它促成國人平均所得一舉超韓射日，也讓全世界看見台灣、尊敬台灣，甚至合作起來保護台灣。這短短十天的峰迴路轉，或可讓國人尤其自詡監督政府的民意代表上了寶貴一課，那就是尊重專業，「讓凱撒的歸凱撒，上帝的歸上帝」，別為了蹭聲量凡事「政治化」。