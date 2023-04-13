音響展首次移師高雄圓山飯店　陳其邁：讓音樂豐富生活

▲高雄市長陳其邁參觀高雄國際音響大展。（圖／高市府提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

音響界年度盛事「2023 高雄國際Hi-End音響大展」首次移師高雄圓山飯店，從今（13）日起至16日展出，高雄市長陳其邁出席活動開幕典禮時表示，疫情衝擊家電、音響等內需市場，並帶來許多改變，疫情後有越來越多展覽及活動登場，他邀請市民朋友走逛音響展，讓音樂豐富自己的生活。

▲高雄音響大展在圓山飯店揭幕。（圖／高市府提供）

澄清湖位在高雄圓山飯店附近，陳其邁也建議民眾在參觀完音響展後，可以順遊澄清湖，甚至其他縣市的民眾在觀展之餘，亦能夠順便來高雄一日遊，因為高雄除了擁有好山、好水，還有各種展館、音樂廳、演唱會，高雄不但是適合居住、旅遊的地方，並提供最好的音樂生活。

▲高雄市長陳其邁參觀高雄國際音響大展。（圖／高市府提供）

陳其邁說，音響是手段，音樂才是目的，高雄更強調一般民眾接近音樂的權利，體現在不管是衛武營國家藝術文化中心、演唱會，到內惟藝術中心建置的65聲道音響等方面。開幕典禮結束，陳其邁前往多間展房參觀，進一步了解最新音響資訊。

音響展由高雄市電器商業同業公會音響專業委員會主辦，在圓山飯店包館展出80間獨立展房，力邀235個國際品牌參展，還在飯店2樓規劃家庭劇院示範區。

▲高雄市長陳其邁參加高雄國際音響大展揭幕。（圖／高市府提供）

每年全台愛樂者最關注的高雄音響展大會紀念CD製作依然炙手可熱，有別以往企劃錄製鋼琴、提琴類的樂曲，今年首創國內第一張馬林巴琴獨奏專輯，邀請台灣擊樂家高瀚諺（朱宗慶打擊樂團）於北藝大音樂廳的現場錄音，這張『擊豔』大展紀念專輯希望透過馬林巴琴帶給愛樂者更多對空間、動態與音色細節的品味感受。

高雄市電器商業同業公理會事長夏惠屏表示，今年音響展吸引眾多國際旗艦品牌及音樂人齊聚一堂，知名業者展示國內外頂級HI-END音響設備器材，參觀來賓可於展覽期間同時體驗頂級影像產品及音響所帶來的耳目一新震撼感，耳聽百萬級音色。