快訊／許銘春挨轟拍陳其邁馬屁　高雄勞工局撤回3千萬補助申請

記者許宥孺／高雄報導

立委楊曜12日質詢時，指勞動部長許銘春針對就業安定基金補助高市府合作活動，補助金額高達3000萬，此舉是在「拍（高雄市長）陳其邁馬屁」，讓許銘春淚灑立院，更喊出「我不幹了可以吧！」高雄市勞工局今(18日)表示，為避免良意初衷遭曲解，高市府決定撤回就安基金補助申請案。

高雄市勞工局指出，今(18)日函文勞動部撤回就業安定基金補助辦理「112年度勞動女性工殤紀念展映演計畫」案。勞工局無奈表示，原計畫近期遭外界誤解評議致焦點散失，也使原計畫美意蒙塵，為免良意初衷遭曲解，而模糊推動性別友善職場及就業安全理念，故先行撤案。

勞工局也特別感謝勞動部及就業安定基金委員力挺勞權，重視旗津女性工殤事件的歷史意義，同意擴大辦理相關活動，不過考量近期該計畫屢遭外界誤解，甚至轉而議論補助縣市與額度差異而失焦，良意初衷恐遭曲解，也可能影響後續執行規劃，因此先撤回該紀念活動計畫。

▲立委楊曜質疑勞動部長許銘春就安基金使用的合法性與分配合理性。（圖／翻攝自國會頻道）

今年3月26日高市府在旗津勞動女性紀念公園舉辦春祭典禮，紀念女性勞動者對台灣社會經濟發展的付出。楊曜日前於質詢時指控，就業安定基金委員在去年提案盼勞動部與高雄市政府合作的活動一口氣補助3000萬，此舉「是在拍高雄市長陳其邁的馬屁」，由於該活動紀念25名沉船事故的勞動女性，他認為，就算真的需要補助也應該是由交通部補助，並不應該由就安基金來支應。

許銘春則指出，補助款是縣市政府根據活動規模、申請要點向勞動部申請，且該起事件是女性勞工在出勤時發生事故，25位沉船主角都是女性勞工，且如果沒有要趕上班也不會死亡，通勤過程發生任何意外都是勞動事件，直言「委員這樣講不公平」、做這些事情凸顯女性勞動價值「有不對嗎？」

隨後楊曜持續批評勞動部舉措不當，許銘春多次想回應都被制止，她因此強調「該事件是勞工職災事件，勞動部也希望凸顯女性勞工出勤的辛勞」、「委員扣上拍馬屁的帽子我非常不能接受」，甚至在質詢尚未結束時就憤而提包離場。