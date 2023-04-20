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才重新交往半年！男友手機「爆出難堪真相」　她崩潰：我要不要信

▲▼情侶,吵架,分手,冷戰。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲男友和前女友仍有聯繫。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「現任已經快變成我的前任！」一名網友發文表示，她和男友曾經分開一段時間，後來對方保證不會再和前任聯繫，兩人才重新交往，只是才過半年，她卻發現男友根本一直有和前女友聯絡，讓她很崩潰。貼文曝光後，引發底下網友熱議。

這名網友在臉書社團「和前任的那些事（匿名）」發文，提到她和男友曾經分手，後來雙方都處空窗期，且因工作關係才重新聯繫上。當時，男友保證自己已經和前任斷了聯繫，而自認沒有安全感的原PO，也已再三確認，才答應重新交往。

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只是才過半年，原PO卻在男友的手機看到前女友的來電，「我讓他接，對方（前女友）說只是想和他（男友）訴訴苦，讓他（男友）別再掛電話。」後來男友直接把電話掛斷，並封鎖前女友，而原PO也選擇相信兩人真的沒什麼。

▲▼情侶,吵架,分手,冷戰。（圖／記者鄺郁庭攝）

不料過沒幾個月，原PO又發現，男友和前女友居然用其他的軟體聯絡，「他說他沒有，也不會再有，就把軟體刪掉，再來的時間，陸續發現不同的方式在聯絡，我真的整個崩潰！」

原PO問男友是否真放不下前任？對方卻說「是因為多年的感情，所以關心而已。」雖然男友一直說自己不會再與前女友聯繫，但原PO還是感到不安，「究竟我要不要信？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你信了，那就一直重複循環崩潰，反正他沒差，沒有你還有一個前任」、「會說謊的永遠不會誠實面對感情」、「何苦讓自己活得那麼小心翼翼、痛苦不堪，當斷則斷」、「會騙一次，就永遠有下次，希望你能走出來，別替他找藉口來折磨自己」、「等在床上抓到，大概你就會信了吧」。

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