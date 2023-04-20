還有名額！台東猴痘疫苗接種意願登記　符合資格者請儘速預約

▲台東縣衛生局提醒符合猴痘疫苗接種者，請盡速線上預約。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



國內爆本土猴痘疫情，經衛生福利部疾病管制署統計，截至4月16日已累計33例確定病例，台東縣衛生局表示，中央自4月10日下午2時起，已開放民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險行為」者之猴痘疫苗接種意願登記，台東縣截至20日尚有名額，提醒請符合對象於可預約時間完成預約接種。

台東縣衛生局長孫國平表示，猴痘(Mpox)傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

中央第二階段猴痘疫苗接種對象為自我風險評估「近6個月內曾有高風險行為」者，台東縣衛生局提醒符合對象，可於每週一至週五上午9時至下午5時(週末及例假日不開放)，至衛生福利部疾病管制署「猴痘疫苗接種意願登記平台( https://mpox.cdc.gov.tw/ )」接種暴露前預防(PrEP)疫苗，及選擇欲前往接種之醫院(台東馬偕醫院或台東醫院)。

衛生局指出，截至4月16日止，完成接種意願登記之台東民眾計有105人，目前仍有名額可提供意願登記，系統將依據民眾登記順序與所選擇醫院可提供接種名額，依序寄送電子郵件通知民眾至所選擇的接種醫院進行門診預約掛號。請民眾於收到中央預約掛號通知後，至通知所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗，台東縣合約醫院已於4月14日陸續開始接種疫苗。