本土猴痘病例累積31例　南投已有103人預約接種疫苗

▲猴痘疫情在全球多國傳播。（圖／達志影像／美聯社）

記者高堂堯／南投報導

衛福部疾病管制署18日公布新增15例猴痘（Mpox）確定病例，自去年6月23日截至今天累計確診40例；南投縣衛生局長陳南松表示，已於4月13日起開放民眾預約登記接種猴痘疫苗，截至本週共103人預約、已接種48人，呼籲近6個月內曾有高風險性行為，如性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等皆可登記，以完成疫苗接種。

縣府衛生局指出，猴痘初期症狀表現較不典型，不易與其他傳染病區分，但傳播對象具侷限性，須長時間密切接觸或親密接觸才有較高傳播風險，據疾管署監測疫情亦以性接觸傳播為主，因此國內個案之高風險接觸者，若未有發生感染情形，一般日常生活、工作接觸等感染風險低，通報或確診個案經臨床專業評估，醫療上無住院治療照護之需要，且家中條件適合（可1人1室），可返家自主健康管理，以為鼓勵民眾通報採檢。

▲南投縣衛生局指出已有103人預約接種猴痘疫苗。（圖／南投縣政府提供）

局長陳南松提醒，民眾如出現皮膚病灶，如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史。

猴痘目前列為第二類法定傳染病，目前累計本土31例、境外移入9例，猴痘疫苗接種意願登記平台網址為https://mpox.cdc.gov.tw/ ；相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。