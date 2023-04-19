「關山天后宮遶境祈福活動」　警方參加協調會

▲關警參加「關山天后宮遶境祈福活動」協調會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山天后宮訂於5月13日舉辦「天上聖母聖誕媽祖暨宮廟遊境祈福」活動，為使活動順利圓滿，於19日，由天后宮主委方瑞清主持，召集宮方理事及參與遶境活動10個宮廟負責人召開協調會。關山警察分局由副分局長温綮騫率第三組、交通組及偵查隊前往與會，除於會中宣達警察維護治安與交通的決心及請各宮廟約制所屬團隊外，另由偵查隊及交通組，實施識詐及交安等宣導。

天后宮主委方瑞清於致詞中表示，歷年遶境活動感謝警察的大力協助，讓整個活動能夠在賓主盡歡下圓滿完成。今年也希望大家能夠遵守相關規定，讓遶境活動達到「祈福」的效果，讓更多的民眾願意來參與這項傳統文化。鎮長彭成豐於會中表示，此次遶境是關山鎮在宗教上最重大的活動，要讓這非常有文化的活動，可以持續紮根並且辦的更加熱鬧，鎮公所一定會全力來配合！

關山警察分局副分局長溫綮騫於會中說明，台9線為南北交通的大動脈，行經車輛種類繁多，大小車都有，此次活動核准道路範圍為「單向車道二分之一」，所以請遶境團隊切勿跨越及阻礙到另一個車道，並依照警察指揮動線前進，以維護交通秩序及安全。交通組組長陳鼎喬也重申「法律無假期」，騎乘機車要配戴安全帽，將於活動後，依錄影畫面予以告發。偵查隊隊長胡家銘亦於會中嚴正表示，警察將全力維護廟會「保境安民」的優質傳統文化，絕不容許滋事分子，趁廟會活動擾亂社會秩序，破壞宮廟活動的神聖信仰，針對不法的任何行為，當場以現行犯逮捕，依法逮捕並移送台東地檢署偵辦。

關山警察分局表示，針對遶境活動，將採取「事前勸導約制，事中處置蒐證，事後追究責任」等3手段落實執法決心，請相關負責人承擔起維持團體秩序之責，過濾參與成員，遵守相關法令，使活動平和進行。另於活動當日，警察除規劃隨隊伍約制及蒐證人員外，並分區部署快速打擊部隊，以優勢警力迅速到場處置，並於最短時間內蒐集相關違法事證依法送辦。