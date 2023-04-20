花東鐵路雙軌化首標「知本到台東站」今開工　2027下半年完工

▲花東鐵路雙軌化首標「知本到台東站」今開工 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

花東鐵路雙軌電氣化首標「知本到台東車站」，於20日由交通部長王國材、台東縣長饒慶鈴及各界貴賓舉行開工動土典禮，預計將在116年下半年度完工，未來可將進一步縮短台東民眾返鄉的時間。

鐵路雙軌電氣化計畫由行政院於110年4月8日核定後，預計花費6.5年達成全線雙軌線路通車的目標，完工後將全面性改善花東之間鐵路的品質及穩定度。鐵道局表示，此次開工的第一標工程，將執行「知本到台東車站」約11.6公里路線的改善，工期約48個月，期間將視實際施工進度協調台鐵調整現有交通班次。

饒慶鈴提到，近年來台東縣整府陸續完成知本及康樂兩處火車站前與周邊環境改善工程，提供民眾舒適搭車環境與休閒場所，感謝交通部致力促成花東地區鐵路雙軌電氣化，期待讓台鐵班次再增加、旅行時間縮短，讓南來北往的民眾與旅客都能享受舒適快速的旅程，也期待在以安全為前提下，能減少誤點情況發生，讓民眾都能享有行的便利、行的安全，帶動花東地區觀光產業經濟發展。

饒慶鈴說，花蓮站至知本站長162.5公里鐵路，目前尚餘7成、約112.6公里仍為單軌路線，期待花東鐵路雙軌電氣化能在116年10月底如期如質通車，並順利達成運能增加三倍、花蓮到台東只要70分鐘的願景，使台東居民無論北上、南下都可以更快速便利，尤其對不耐久坐的長者與孩童而言更是一大福音。