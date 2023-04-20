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太欠吃！超商最新「川味椒麻肉包」　外皮軟Q、咬下爆香辣多汁肉餡

▲▼7-11開賣「新馬辣川味椒麻肉包」。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣「新馬辣川味椒麻肉包」，微波就能馬上吃。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

普通肉包吃膩了，必須換個不同口味刺激味蕾！就有超商即日起開賣最新「川味椒麻肉包」，咬下先能享受到軟Q澎彈的外皮，接著是椒麻香氣十足、肉汁滿溢的肉餡，越吃越涮嘴；同步還有新品「剝皮辣椒茶碗蒸」，還加了整顆鵪鶉蛋、雞腿肉，吃起來口感滑順、鹹甜中帶點微辣，愛吃辣的你千萬別錯過。

7-11聯名新馬辣開賣「新馬辣川味椒麻肉包」，包子外皮軟Q澎彈，內餡使用多汁不油膩的在地豬腿肉加入特調花椒油製成，一咬下就立刻溢出濃郁的椒麻香氣，口味豐富有層次。

▲▼7-11開賣「新馬辣川味椒麻肉包」。（圖／7-11提供）

▲「新馬辣川味椒麻肉包」咬下是椒麻香氣十足、肉汁滿溢的豬肉餡。

「新馬辣川味椒麻肉包」除了自即日起至5/16止加入OPEN超值組合餐65元優惠之外，今年12/31前，憑包裝截角至全台新馬辣、新馬辣PLUS+門市消費，可兌換指定肉品1份。

嗜辣的你也絕對不能錯過7-11另一款新品「石安牧場剝皮辣椒茶碗蒸」，嚴選石安牧場產銷履歷認證蛋製作，內含來自大岡山的剝皮辣椒、整顆在地鵪鶉蛋以及鮮嫩雞腿肉，吃起來口感滑順、鹹甜中帶點微辣，即日起於1300間7-11門市限定販售。

▲▼7-11限定開賣「石安牧場剝皮辣椒茶碗蒸」。（圖／7-11提供）

▲「石安牧場剝皮辣椒茶碗蒸」吃得到整顆鵪鶉蛋、雞腿肉以及剝皮辣椒。

必勝客打造2款全新海味比薩，首推這顆「愛你魷！究級海味比薩」，特意選用香濃帕瑪森芝心餅皮打造成愛心造型，搭配4款豪華海鮮包括Q彈深海大魷魚、頂級帶卵帆立貝、鮮甜干貝及生食級挪威鮭魚製成的西京燒鮭魚花，還吃得到4重起司有帕瑪森、芝心起司、義大利煙燻起司、莫札瑞拉起司，超澎湃組合肯定要吃，全台限量5000個，趕緊手刀開訂。

▲▼必勝客推「西京燒職人鮭魚比薩」、「愛你魷！究級海味比薩」。（圖／業者提供）

▲最新2款海味比薩來了。（圖／必勝客提供，下同）

加碼還有神還原日本天王最愛京都西京燒料理的「西京燒職人鮭魚比薩」，嚴選生食級挪威鮭魚、野生鯖魚以清酒與白味噌醃製，霸氣鋪在比薩上頭，每一口都能吃到大塊鮮甜魚肉，再搭配日式玉子燒、香濃煙燻莫札瑞拉起司，打造豐富口感，即日起正式開賣。

▲▼必勝客推「西京燒職人鮭魚比薩」、「愛你魷！究級海味比薩」。（圖／業者提供）

▲「西京燒職人鮭魚比薩」吃得到大塊魚肉。

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