少女胃潰瘍「嘔吐完錯誤舉動」　19歲牙齒全壞光！被迫戴假牙

▲溫哥華一名女子19歲時全口牙齒壞光光，必須戴假牙。（圖／翻攝自TikTok／natlacxo，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

加拿大溫哥華一名女子雖然才24歲，但她在19歲時就已經失去全口牙齒，必須戴著假牙。外媒指出，這一切都是因為她服用止痛藥後產生一種鮮為人知的副作用所導致。女子表示，她18歲吃止痛藥後罹患胃潰瘍，開始經常嘔吐，每次嘔吐完都立刻刷牙，不到1年牙齒被胃酸侵蝕壞光。

▲女子年輕時有一口正常的牙齒。

根據紐約郵報、鏡報報導，拉凱斯（Natalie Lacasse）12歲時被診斷出患有「顳顎障礙症」（Temporomandibular Disorder），左下顎關節受慢性疼痛所苦。她18歲時車禍拉傷腰部肌肉，醫生開了2周份的消炎止痛藥「萘普生」（Naproxen）給她，但這種藥物引發她出現消化性胃潰瘍，連續5個月頻繁嘔吐，而她只要一嘔吐就會跑去刷牙。

拉凱斯說，她以為一嘔吐就刷牙是正確的，卻不知道其實正好相反，這樣做反而把胃酸刷進牙齒，破壞牙齒琺瑯質，後果就是她19歲時所有牙齒都壞光了，多年來被所有人懷疑她濫用藥物。當時她有一陣子天天以淚洗面，不想化妝、不想拍照，只能努力打工賺錢籌措假牙費用，終於在2019年4月第一次戴上假牙，回程路上哭著打電話給媽媽。

▲拉凱斯目標是更換一副更適合自己口型與下頷的假牙。



拉凱斯目前使用的假牙最久只能戴1小時，否則會從牙痛變成偏頭痛，吃東西的時候也沒辦法戴，「我很難在公共場合進食，因為對我來說，我沒有上排牙齒，下排牙齒又全斷了，吃飯非常困難，也往往引起他人的劇烈反應。」她舉例，有次她想吃東西，有人竟然對著她嘔吐。如今拉凱斯已經24歲，正在等待更換一副專門為她不方便的左頷關節所設計的假牙。