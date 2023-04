五角大廈：美國政府正追蹤650起潛在UFO案件　可疑畫面曝光

▲美國AARO如今正在追蹤650多起潛在的UFO事件,而中國間諜氣球也屬於當局的業務範圍。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美國國防部去年成立「全領域異常現象解決辦公室」(AARO),對空中出現的不明飛行物體(UFO)展開調查,而辦公室主任柯克帕特里克(Sean Kirkpatrick)在當地19日透露,美國政府如今正在追蹤650多起潛在的UFO事件,此數字比今年早前公開的350起要多。

據CNN報導,柯克帕特里克告訴參議院軍事小組委員會,「在這650多個事件中,我們已將其中一半列為需優先處理的異常有趣數據,而我們現在也必須仔細審視這些數據,同時檢視這些事件中擁有實際數據的比例有多少?」柯克帕特里克也向參議院解釋AARO幫助五角大廈和情報界識別國外新型技術的方法,其中包含中國今年2月闖入美國領空的間諜氣球案。

