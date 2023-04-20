有iPhone就能當刷卡機　「iPhone 卡緊收」台灣登場

▲iPhone卡緊收於台灣登場。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

台灣蘋果今天宣布「iPhone 卡緊收」(Tap to Pay on iPhone) 於台灣登場。「iPhone 卡緊收」讓數以百萬計的商家（從小型商家到大型零售商）都能透過 iPhone 快速、簡單且安全地接受 Apple Pay、感應式信用卡和簽帳金融卡，以及其他電子錢包的付款。只需嗶一下 iPhone，無須額外的硬體或刷卡機。

支付平台和 App 開發人員可將「iPhone 卡緊收」整合到 iOS App 中，並作為一種收款選項提供予他們的商業客戶。中國信託銀行和 TapPay 將成為首批向其台灣商業客戶提供「iPhone 卡緊收」 的支付平台，其中包括台灣大哥大和 55688 台灣大車隊。台北富邦銀行將於今年稍後加入。

商家現在可以在 iPhone XS 或以上版本的裝置上，透過支援的 iOS App 解鎖感應支付。結帳時，商家只要簡單請顧客將他們 iPhone 或 Apple Watch 上的 Apple Pay、感應式信用卡或簽帳金融卡，或者其他電子錢包，靠近商家的 iPhone，交易便會透過 NFC 技術安全地完成。「iPhone 卡緊收」 無須額外的硬體即可接受感應式付款，因此商家可以在任何他們進行商業活動的地點收款。

透過「iPhone 卡緊收」，客戶的付款資料受到與 Apple Pay 相同的技術保護，讓交易保持私密與安全。在「iPhone 卡緊收」 進行的所有交易都使用安全元件進行加密和處理，並且與 Apple Pay 一樣，蘋果不會知道交易者或交易內容。