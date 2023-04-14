起床看手機「iPhone突跳1通知」她驚：太貼心了！釣出一票人+1

▲原PO一早看訊息嚇到。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，早上睡一覺醒來，iPhone突然跳出提示APP的通知，「瞭解如何加入遺產聯絡人」，讓她哭笑不得，直呼iPhone很貼心，連事後都幫她想到了。貼文一出，就有網友分享iPhone超神奇的故事，好奇原PO「最近是不是說了什麼話？」

女網友在Dcard發文，「我的手機覺得我離往生不遠了」，某天早上醒來，發現跳出iPhone跳出一則提示APP的通知，上面寫道「瞭解如何加入遺產聯絡人」，短短一行字讓她大吃一驚，幽默笑喊iPhone真貼心，連後事都替她想到了，「以為大家都有收到過，身邊朋友還問我最近是不是說了什麼話」。

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貼文一出，不少網友留言表示，自己也曾收過一樣的通知，「我收到超多次，真是謝囉」、「我也收過，但iPhone是真的先不用跳這個給我，畢竟我也沒有遺產可以給別人」、「重點是沒有錢可以留」、「我也有收到過」。

▲可至「設定」加入遺產聯絡人。（圖／記者施怡妏攝）

還有網友表示，如果最近有跟身邊的人聊天，iPhone就會跳出相關的訊息，「上次我朋友在討論我是不是危險駕駛，因為他們沒看過我騎車，然後我的手機就跳出這個，我安全駕駛欸，根本不會飆車，真是謝囉」。

據了解，從iOS 15.2版本開始，iPhone新增了「遺產聯絡人」的功能，是為了保護過世用戶的隱私資料安全，使用者若生前有設定「遺產聯絡人」，該聯絡人只要向官方提供相關證明，就可以取用過世者Apple帳號的資料。