蘋果遭疑釣魚！狂要求輸入AppleID密碼　客服回應了

▲部分用戶經歷蘋果多次跳出要求出入AppleID密碼。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

許多蘋果用戶在網路上反映，在沒有要下載App，也沒有需要支付的情況下，蘋果裝置卻在短時間內多次要求用戶輸入AppleID密碼，儘管輸入正確密碼也會收到「登入失敗」的系統提示。部分用戶擔心，可能是遇新型詐騙，利用釣魚方式讓用戶不斷確認並將自己正確的密碼傳送出去。

中國近日許多網友在微博標籤「蘋果設備不斷要求輸入AppleID密碼」，表示蘋果設備不斷彈出要求輸入AppleID密碼的情況，也有網友表示這種狀況不是最近才出現，之前就已經遇過，需要重複輸入好幾次才能成功登入AppleID。

還有網友稱，自己有的2台蘋果手機不斷跳出要求登入AppleID密碼的提示，但他選擇都不輸入，之後看到評論區友人表示輸入後照片就不見了，「我感覺是新型駭客詐騙」。

對此，有人致電給AppleID專用客服，收到的回覆是，不前尚不清楚什麼原因導致系統BUG，已經反映給工程部，正在加快解決問題，不過客服也強調，要求輸入AppleID不是釣魚鏈接，也不會導致隱私洩露，用戶可嘗試更換網路設置或更改AppleID密碼，後續等待官網通知。