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iPhone 15 爆「青綠色」強勢回歸　再增磨砂玻璃搶市

▲▼iPhone 15傳將有青色選擇。（圖／翻攝自9to5mac）

▲iPhone 15傳將有青色選擇。（圖／翻攝自9to5mac）

記者高兆麟／綜合報導

蘋果計劃今年為iPhone 15和iPhone 15 Plus提供新的顏色選擇，外媒指出，原先出到iPhone 12之後就消聲暱跡的「青綠色」將重出江湖，公司為了吸引果粉買單，還打算推出「磨砂玻璃」消光飾面設計。

根據外媒報導，蘋果計劃今年為 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 提供包括「青綠色」等新的顏色選擇。據了解，蘋果還計劃為這些手機設計一種新的磨砂玻璃背面設計，類似於之前在Pro型號iPhone上使用的設計。

據外媒9to5mac報導，蘋果計劃在 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 的背面採用全新的磨砂玻璃設計。目前，iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 採用光滑背玻璃設計，而蘋果在 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 上採用磨砂消光飾面。

此外，同一知情人士表示，iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 將採用全新的青綠色配色。這被描述為類似於蘋果為 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 提供的綠色。

外媒指出，如果蘋果確實對 iPhone 15 的後玻璃使用了新的磨砂玻璃工藝，那麼它也可能會建議對 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 進行設計更改。由於預計Pro型號手機將使用新的消光鈦合金邊緣，它可能會在背面玻璃上使用亮面處理以強化消光邊緣，但目前仍處於猜測階段。

iPhone 15 系列預計將於今年 9 月發布。

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