黃牛要求買票人「穿內衣開合跳」　文化部長史哲：不只違反1條法

▲先前有人賣BLACKPINK門票時，竟要求買票者「穿內衣開合跳」排隊爭取。（圖／翻攝國會頻道）



記者林育綾／台北報導

文化部提出《文創法》修正草案來打擊黃牛，不過關於「黃牛」行為的認定仍在討論中，有立委提出，有些不見得是多收費用，先前有人賣BLACKPINK門票時，竟要求買票者「穿內衣開合跳」排隊爭取，未來法案通過後，這算不算違法？文化部長史哲表示，這可能不只違反一條法律，甚至涉及兒少法。

立法院今（20）日舉行教育及文化委員會，審查「文化創意產業發展法部分條文修正草案」，針對打擊黃牛，文化部提出多項修法來應對，像是行政罰部分，處以票面金額10倍至50倍罰鍰，刑罰部分，針對以蒐集他人身分證號、隨機身分產生器、外掛程式、掃票機器人大量登錄假帳號等，處以 3年以下有期徒刑，或科或併科300 萬元以下罰金。

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不過關於「黃牛」行為的認定仍有討論空間，立委黃國書提到有人「以物易物」，像是用知名蛋黃酥來換，這樣能否算？史哲說，修法草案中只要有「轉售換取不當利益」都視同黃牛，轉售只要超過票面價格，不管形式是甚麼都構成「黃牛」，應可因應所有「類黃牛」行為。

而黃國書也說，有賣家要求買票者穿著清涼，做出指定行為，甚至還曾有性行為要求，這涉不涉及違法？史哲說，這些當然違法，而且可能涉及不止一條法律。

立委張其祿也提到，先前有網友賣BLACKPINK票雖然是原價，但要求搶票人穿「指定款內衣」跳一首BLACKPINK歌曲影片，還要求長度包括整個副歌，若不會跳舞，可以「跳繩或開合跳50下」，最後會直播抽獎。

由於當時甚至有媽媽還想讓小五女兒參加，引發譁然，後來該名媽媽澄清，當時賣家PO文沒說要穿內衣，因此不可能讓女兒參加。史哲也說，這些確實違法，甚至涉及《兒少法》。