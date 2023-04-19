羅東2高中生校長背後大跳「開花舞」　神吻合38秒搶鏡片爆紅

記者游芳男、劉人豪／宜蘭報導

羅東高中日前舉辦路跑活動，沒想到校長曾璧光接受採訪的時候，有兩名韓流社的學生，在校長背後大跳韓國人氣女團BLACKPINK成員Jisoo的「開花舞」，畫面在網路上曝光後意外爆紅，讓網友紛紛留言「同學很搶鏡」、「學生好搶鏡頭」、「跳的真好，沒音樂還真對拍」。

Jisoo的新歌《Flower》MV中，有一段雙手向前伸展，然後張開手掌逆時鐘旋轉，握拳後再度張開順時鐘旋轉的動作，被網友稱為「開花舞」。

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▲ 羅東高中韓流社2名學生在校長背後跳開花舞爆紅。（圖／聯禾有線 提供）

而有網友發現，曾璧光在接受當地媒體《宜蘭新聞》採訪，侃侃而談學校舉辦的路跑活動時，後方出現兩位學生跳起「開花舞」搶鏡頭，即使現場沒有音樂，2人的節拍以及舞蹈動作都跟MV完美合拍。

網友看到這段影片後，紛紛留言「如果校長最後也跟著跳，會笑死」、「跳完快閃的Blink」、「跳完就走了，校長還真的講什麼都不重要了」、「這太強了」、「學生好可愛」。

據了解，這兩名學生是羅東高中韓流社的陳哲宇和林心瑀，當天是擔任路跑志工，在鎮長的慫恿下，就跑去校長後面跳舞了，會跳「開花舞」是剛好在路跑前幾天有練習，相當喜歡BLACKPINK，日前也有跑去看演唱會。